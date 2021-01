Amanda Lemos encara Livinha Souza no UFC 259 dia 06 de março

O card do UFC 259 terá a disputa de cinturão dos penas (até 61,2 kg) entre Petr Yan e Aljamain Sterling e contará também com a atleta da Marajó Brothers Amanda Lemos que terá pela frente a atleta paulista Livinha Souza.

Aos 33 anos, Amanda Lemos vive boa fase no UFC com dois triunfos em sequência e ainda não perdeu após descer do peso galo ao palha. Atualmente, tem oito resultados positivos, um negativo e um empate. Sua última exibição ocorreu no UFC Las Vegas 7, em agosto de 2020, quando derrotou a japonesa Mizuki Inoue na decisão unânime . Amanda esta fazendo a sua preparação toda em Belém com supervisão dos seus treinadores Fábio Henry e Betinho Brandão

Vem ai o evento de MMA Norte FC em Barcarena

O estado do Pará irá receber nesse primeiro semestre de 2021 a primeira edição do evento de MMA NORTE FC com organização de Afonso Neto e apoio da Norte Empreendimentos o evento terá a cidade de Barcarena como sede do evento que promete um show com grandes lutas de MMA, em breve teremos mais novidades e divulgação do card oficial.

Dana diz que revanche entre Deiveson e Brandon Moreno deve acontecer em abril ou maio

O presidente do UFC, Dana White, estipulou uma data para a revanche de Deiveson Figueiredo e Brandon Moreno, válido pelo cinturão peso mosca (até 56,7 kg.). Ainda que não tenha uma data fixa, o mandatário afirmou que a luta deve acontecer em abril ou maio de 2021. A declaração foi dada numa sessão virtual de perguntas e respostas para assinantes do ‘ESPN’.

Douglas D´Silva encara Lerone Murphy na Ilha da Luta em Dubai

O atleta Douglas D´Silva já tem a data do seu retorno ao UFC sem lutar desde novembro de 2019 após vencer o EX-Campeão do UFC Renan Barão na decisão unânime dos juízes o atleta da cidade de Castanhal que tem o cartel de 26 vitórias em 29 lutas no MMA terá pela frente o atleta inglês Lerone Murohy "The Miracle" dia 20 de janeiro em Dubai.

UFC terá na Ilha da Luta em janeiro com público desde março de 2020

O "UFC Holloway x Kattar" do próximo dia 16 de janeiro será o primeiro evento do UFC com presença de público desde 7 de março de 2020. O Departamento de Cultura e Turismo de Abu Dhabi anunciou oficialmente que vai permitir um "número limitado de espectadores" nos três eventos que a organização vai sediar na "Ilha da Luta", a "bolha" sanitária montada na ilha Yas, nas próximas duas semanas.

Dana White diz que superluta entre Jones e Adesanya pode acontecer nos meio-pesados

O presidente do UFC, Dana White, não esconde o interesse em uma luta entre Jon Jones e Israel Adesanya. Segundo o mandatário, os lutadores podem se enfrentar na categoria dos meio-pesados (até 93 kg.). O sonho do ‘chefão’, no entanto, pode esbarrar em uma possível negativa de ‘Bones’ em voltar à sua antiga divisão.

Conor McGregor prometer nocautear Dustin Poirier em 60 segundos no UFC 257

Com um estilo provocador, é comum ver Conor McGregor fazendo previsões com os resultados de suas lutas antes mesmo delas acontecerem. E para a revanche contra Dustin Poirier, no UFC 257, não foi diferente.

“Gosto de Dustin (Poirier). Eu o acho um bom lutador, sabe? Mas ainda está abaixo de mim. Vou nocauteá-lo em 60 segundos”, afirmou o ex-campeão peso pena (até 65,8 kg.) e leve (até 70,3 kg.).

A primeira luta entre McGregor e Poirier aconteceu em setembro de 2014, no UFC 178. Na ocasião, o combate foi válido pela categoria dos penas (até 65.7kg.) e acabou com o ‘Notório’ nocauteando ainda no primeiro round.