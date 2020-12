Demitiram quase todos e eu fiquei. E agora?

Época de pandemia, sem dúvida as disrupturas e os incômodos são ampliados na vida de todos nós. Da mesma forma dentro das corporações, nas empresas. E tudo isso mexe com a gente. Um presidente de uma grande corporação me procurou com o seguinte problema. Numa área da companhia reduziram 50% o número de funcionários. Muito bem, então imaginei, havia um trauma na metade que foi demitida. E aí veio a surpresa. Sim, os que saíram não gostaram nada disso. Mas foram devidamente encaminhados para um processo de ajuda na recolocação, dentro dos melhores padrões daquela organização centenária e internacional. Porém, havia da mesma forma um impacto de desânimo e de muita insegurança na outra metade, a que ficou. Duas formas de ver a coisa. O que eu penso das demissões dos meus colegas não muda as demissões deles, mas o que eu penso disso muda a minha vida naquela situação.

Porém, havia da mesma forma um impacto de desânimo e de muita insegurança na outra metade, a que ficou

Então contei a minha própria experiência com 21 anos de idade. Admitido ao lado de outros 29 universitários para um trabalho. Todos imaginávamos que ao final daquela missão seríamos efetivados na empresa. Passados 6 meses, ficamos apenas 5 dentre os 30. E eu era um dos cinco. Me lembro de ter ficado muito mais chateado e indignado com a empresa. Logo vi que teria que trabalhar muito mais. Fazer mais coisas. E muitas delas que eu nem sabia como. Da mesma forma iria me reportar a um diretor mais velho.

Os nossos chefes do trabalho inicial também foram demitidos. Ficamos eu e os outros 4 remanescentes calados. Olhando como bois no pasto pressentindo coisas não boas. Mas o tempo passou. Fui esquecendo o trauma da demissão coletiva dos amigos. E depois olhando essa história do agora, para trás, conclui que aquele momento foi para mim o maior salto que poderia haver na minha carreira. Anos depois, bem depois, fui presidente da mesma atividade onde fiz aquele início de vida, numa outra grande organização do país. Contei aos jovens, os 50% que permaneceram a conclusão: infelizmente não podemos gostar da ideia de ver colegas demitidos.

Porém, existe aí, um ponto sem retorno. Os que ficaram passam a ter oportunidades gigantescas de grande crescimento e em velocidade de suas carreiras. Os grandes incômodos provocam grandes mudanças, na vida de todos. Na sua carreira olhe para o que o incomoda não como fator de desânimo ou desistência. Mas como uma alavanca que pode revelar um grande progresso que seria inimaginável até então. O poder do incômodo nos transforma a todos. Olhe para o lado positivo da incomodação. O bom incômodo.

José Luiz Tejon é especialista em marketing e negócios