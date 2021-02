Pandemia muda os planos de indústria do cinema

Pé do ouvido

“Só conheço uma obrigação: a de amar.” (Albert Camus)

Na cama com Cinema...

Em tempos normais, a temporada de premiações provocaria uma corrida aos cinemas, num clima que contagia até quem não é cinéfilo de carteirinha. A pandemia mudou os planos de toda a indústria. Com muitos cinemas fechados, a alternativa é “maratonar” no streaming. No Globo de Ouro, a Netflix lidera com filmes/séries nas indicações. Amazon Prime Video e Disney+ também tem concorrentes.

Portrait

ESTILO: Ângela Sicilia, chef de cozinha, beleza: André Ramos (Walda Marques)

Túnel do Tempo

70’s, Café Society: Maria Helena Meira Matos, Alberina Teixeira, Francy Meira, Léa Conduru, Regina Pinheiro, Marina Psaros, Cléa Farah, Marilda Nunes e Rosi Mendes (Arquivo)



TICTAC

DOMINGUEIRA – Faça amor, não faça a guerra!



MANGUEIROSAMENTE – Não confunda gentileza com gente lesa.



PATRIMÔNIO – Os seculares casarões da Vila Bolonha vão ruir.



PANDÊMICO - Dos 200 funcionários de um hotel na Avenida Nazaré, restaram apenas 30.



BEIRA MAR - Breve no Sal, nosso pedaço de mar mais charmoso, Soraya Ventura abre a Hospedaria – Casa da Praticagem.



ANOTE - Em cartaz na Netflix: “Relatos do mundo”, com Tom Hanks e “Cena do Crime”, potente documentário policial.



HISTÓRIAS REAIS - Com selo Netflix, estreia terça “Pelé”, o filme-documentário resgata como Pelé ajudou brasileiro a vencer o “complexo de vira-lata”.



DE OLHO NO OSCAR - A Netflix produz filmes para ganhar Oscar. “Mank”, filme espetacular, mas de público limitado, é um exemplo.



CONTÁGIO - A Latam está proibindo embarque de passageiros usando máscaras com válvulas, protetores bucais, lenços e bandanas.



PODER - A “Forbes” listou as marcas mais amadas pelos brazucas em 2020: 1° - WathsApp: 90,5 / 2° - Netflix: 88,33°/ Youtube: 79 4°/ Coca Cola: 71,95° e Mastercard: 71



SELVAGEM - Segundo o Predict, cooperação internacional entre infectologistas, 75% das doenças atuais se originam em animais.



MODA DA FLORESTA - O Amazônia Fashion Week terá edição especial digital de novos criadores em maio.



SE VOCÊ FOSSE SINCERA - No Carnaval, o app de relacionamentos Inner Circle registrou na hashtag “#me passa seu número”, crescimento de 55%.



ATÉ – Bons pensamentos, boas ideias, boas ações...