Casa de produtos típicos do Pará é inaugurada no Rio de Janeiro

A Vingança do Dragão

A guerra é por dinheiro e tem mais uma pra conta de Hollywood. A bilheteria chinesa ultrapassou a dos EUA pela primeira vez na história. A China em 2020 atingiu US$ 1,988 bilhão, só num final de semana na frente da bilheteria norte-americana que é de apenas US$ 1,937 bilhão. Atualmente, as exibições individuais em cinemas na China podem funcionar a 75% da capacidade. Para efeito de comparação, a bilheteria norte-americana arrecadou US$ 11,4 bilhões em 2019, enquanto a China arrecadou apenas US$ 9,2 bilhões.

Para-choque

“Deus é fiel, eu é que não presto”

Noivos: Tatiana e Gabriel Dias, com Lorena, Larissa e Suely Esteves (Doçuras Noblesse) (Marina B)

TICTAC

SUAVE - Como diz o Walter Franco: “Tudo é uma questão de manter/ a mente quieta/ a espinha ereta/ e coração tranquilo”.

TÃO BELÉM - Até o inverno amazônico se adianta neste confuso 2020. Mangueiras em floração, manhãs nubladas e pancadas de chuvas constantes.

ALERTA - Com o vírus circulando como uma rumba furiosa, as jaciras estão em casa. Se for sair, faça sua parte, use máscara!

A HORA DO PESADELO 1 - Tem fila no portão do Cemitério da Soledade de manhã cedo formada de pessoas com sacolas na mão pra juntar a famosa “manga de cemitério” que está em plena safra.

A HORA DO PESADELO 2 - Construído em 1850 e com árvores quase seculares, o Cemitério da Soledade tem grande área arborizada por mangueiras.

EMBAIXADA DO SABOR - Em pleno bairro da Tijuca, no Rio, inaugurou a Grão-Pará, casa de produtos típicos do Pará.

NA PALMA DA MÃO - Chegou a Guigo TV, serviço por assinatura com transmissão exclusiva pela Internet para assistir aos canais via streaming, pelo computador, celular, tablets ou smart TVs.

SUCATÃO - No mar Egeu, na costa da Turquia, agora tem um cemitério de transatlânticos que foram retirados de rota por conta da pandemia. Os pedaços são vendidos como sucatas.

ATÉ - Como diz a Tia Cândida, não flexibilizada: “Sem paixão não dá nem pra chupar um picolé”.