Lançamento de 'Barbie' nos cinemas: qual o impacto econômico por trás do filme?

Quem foi aos shopping centers de Belém nesta quinta-feira (20) se deparou com uma cena inusitada: pelo menos metade das pessoas que estavam passeando usavam uma única cor: rosa. De variados tons, com acessórios escandalosos e muito brilho. Tudo isso por causa do lançamento do filme da Barbie em live action nos cinemas.

Não cabe a mim fazer uma resenha sobre a obra, mas sim sobre o consumismo que é visível e que foi impulsionado, principalmente, pela campanha de marketing por trás do filme. Nos últimos dias surgiram diversos produtos na cor rosa: lanches, milkshakes, coleções de roupas e bolsas e até cosméticos.

No estudo do marketing, essa é uma estratégia para vender o filme, atraindo os consumidores - ou espectadores - para as salas de cinema com o objetivo de assistir à obra responsável por toda essa movimentação em lojas de quase todos os segmentos.

Já pararam para pensar em como um único filme pode movimentar a economia local? Na capital paraense, por exemplo, os shoppings acabam recebendo mais pessoas que o normal, que compram ingressos, pipocas, refrigerantes, nachos, doces e muito mais, e isso só na porta do cinema.

Antes de ver o filme, compraram roupas e acessórios na cor rosa, principalmente quem optou por reproduzir exatamente o mesmo look dos personagens. Quem ficou no shopping depois do filme também aproveitou para jantar ou lanchar em restaurantes. Depois de alguns dias do lançamento, talvez as associações de lojistas confirmem uma alta nas vendas.

Mas, apesar do incremento, existe um lado ruim nisso tudo. Acho que podemos usar a data de ontem, e os próximos dias que ainda terão uma divulgação expressiva de Barbie, para refletir sobre o consumismo.

Para onde vão todos os produtos cor de rosa que foram criados especificamente para divulgar o filme? Será útil para quem comprou? Talvez seja bom, antes de consumir tudo que está pela frente, refletir se não é um exagero do capitalismo criar esse desejo de compra nas pessoas com um objetivo único: vender. Sem interesse nenhum no que é melhor para o seu bolso.

Pode parecer que estou criticando o filme em si, ou a produção por trás dele, mas é uma reflexão sobre o mercado como um todo. Quem assistiu, se quiser, me manda mensagem no Instagram @elisavazjor e me conta o que acha disso tudo.

Veja de que formas o consumismo pode impactar a sua vida:

Criando desejos de compra que você não possui: muitas vezes nem queremos algo, e nem precisamos, mas como todo mundo está falando sobre o produto e já o adquiriu, nos sentimos compelidos a comprar também.

muitas vezes nem queremos algo, e nem precisamos, mas como todo mundo está falando sobre o produto e já o adquiriu, nos sentimos compelidos a comprar também. Afetando o seu orçamento pessoal: sem pensar antes de comprar, ou sem ter uma organização financeira, o risco de ver suas finanças afetadas negativamente pelo consumismo é muito alto. Portanto, fique atento a esse fator e procure checar se você realmente pode fazer compras desnecessárias.

sem pensar antes de comprar, ou sem ter uma organização financeira, o risco de ver suas finanças afetadas negativamente pelo consumismo é muito alto. Portanto, fique atento a esse fator e procure checar se você realmente pode fazer compras desnecessárias. Aumentando o seu descarte de lixo: vamos combinar que compramos muitas coisas sem qualidade - a chamada fast fashion que o diga. E todos esses produtos comprados no impulso acabam gerando mais lixo, o que é prejudicial não só para você, mas para o meio ambiente.