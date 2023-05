Dia das Mães: confira dicas de passeios e presentes para não gastar muito

O presente do Dia das Mães é uma oportunidade de devolver parte do que recebemos ao longo da vida. Mas, sempre que chega essa data, parece impossível que algo físico, um presente, tenha a simbologia necessária para agradecer pelo cuidado, colo e sacrifícios.

Se pensarmos no lado financeiro, por exemplo, quantas histórias já vimos de mães que tiraram forças de onde não tinham para criar os filhos com o mínimo de dignidade? Ou que abriram mão de sonhos para que eles tivessem um “futuro”? Quantos sacrifícios fizeram para que os filhos pudessem estudar, trabalhar e hoje ter uma vida decente?

Mesmo em situações menos extremas, em que a mãe possui uma boa qualidade de vida para oferecer aos filhos durante a criação, as dificuldades da rotina materna são indiscutíveis. Falo isso sem ser mãe, mas rodeada de mulheres que são exemplos de determinação nesse sentido.

Independente disso, resta a nós, filhos, a tentativa de honrar e homenagear nossas mães da melhor forma possível. Quem tem condições financeiras melhores já está na frente e tem mais facilidade na hora de escolher o presente.

Mas, para a maioria de nós, uma casa de novela e um carro do ano ainda não cabem no orçamento como elas merecem, então a pedida é comprar algo simbólico.

O que comprar?

Uma opção interessante é retribuir o cuidado e presentear a mãe com um dia de relaxamento. Compre um combo em um salão para que ela faça as unhas, hidrate o cabelo e receba massagens. Geralmente, nessa data, os espaços oferecem promoções.

Se preferir, acorde cedo, vá à padaria e compre várias opções de guloseimas para um café da manhã especial ao lado dela.

Você também pode encomendar um buquê de flores para ela se sentir amada e “paparicada” nesse dia especial.

Não tenha medo de tirar um pouco daquela poupança que está guardada, ou até de consumir uma pequena parte do limite do cartão de crédito - claro, dentro do seu orçamento.

Afinal, nem tudo é dinheiro. E o sorriso no rosto delas vale qualquer preço.

O que fazer neste domingo sem gastar muito

Leve sua mãe para almoçar ou jantar. Procure nas redes sociais alguns de seus restaurantes favoritos e veja se eles estarão com menu especial no Dia das Mães. Se tiverem alguma promoção, melhor ainda.

Faça um passeio ao ar livre. Algumas opções em Belém são a Estação das Docas, o Portal da Amazônia, o Mangal das Garças, o Parque do Utinga ou até mesmo as praças. Na da República sempre tem alguma programação legal aos domingos.

Leve ela ao cinema. Hoje em dia, ver um filme com telão nos shoppings não é muito barato, mas ela merece. E, se quiser economizar, o Cine Líbero tem exibições que custam até R$ 12. Basta procurar no Instagram.

Faça um passeio pelos museus públicos. Além de terem exposições excelentes, não são caros. Aos domingos, inclusive, são gratuitos!

Vão ao shopping. Peça para ela escolher algo de que gostou e dê de presente. Pague um lanche. Ou, mesmo que seja apenas para passear, vale a pena a ida. O importante é passar um tempo de qualidade com ela nessa data.