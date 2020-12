Final da Taça das Favelas Free Fire acontece neste sábado

Depois de seletivas por todo o Brasil, acontece neste sábado, dia 5, a grande final do Taça das Favelas Free Fire, evento organizado pela Central Única das Favelas (CUFA) e pela Garena, com o apoio da Globo. A grande final do torneio tem cobertura no ‘Globo Esporte’, ‘Tá Na Área’ e ge.globo e será transmitida ao vivo no SporTV3, YouTube e na BOOYAH!, plataforma de streaming da Garena, às 13h.

A premiação total será de R$ 30 mil, divididos em R$ 15 mil para o 1º colocado, R$ 10 mil para o 2º e R$ 5 mil para o 3º. No geral 12 favelas de 12 estados diferentes garantiram a vaga para a grande final.

A CUFA acaba de se afirmar como uma grande mobilizadora nacional em mais uma área, a de esportes eletrônicos”, exclamou Marcus Vinicius Athayde, diretor de inovações da CUFA e diretor geral do projeto. “Novamente marcamos Um Gol Pra Toda Vida, agora nos eSports. É só o começo da história da CUFA nessa área! Dia 5, vamos mobilizar o Brasil todo, tal qual fizemos em diversas outras edições da Taça das Favelas de futebol", comenta Celso Athayde, fundador da CUFA."Favela é potência, e estamos proporcionando que as potencialidades desses territórios se conectem com um novo mundo, o dos eSports. Será uma grande festa”.

“Um dos nossos propósitos é incentivar e acompanhar o caminho, crescimento e a formação de novos talentos dentro da comunidade gamer, dando oportunidade para todos. A grande final da primeira edição da Taça das Favelas Free Fire é a coroação de uma iniciativa que tem tudo para formar e dar visibilidade para grandes jogadores que poderão figurar em breve nos principais times do Brasil”, diz Leandro Valentim, Head de Games e eSports da Globo.

Veja abaixo as 12 equipes finalistas das seletivas nacionais e que jogam a grande final:

Taquari – TO

Favela Industrial – SE

Cidade Nova – AM

Juacity – CE

Jardim São Paulo – PE

Jardim Florianópolis – MT

Tapuitapera – MA

Marambaia – PA

Divineia – PR

Santa Rita – RS

Baixada – RO

Complexo Jardim Elba – SP

GG:

O Campeonato Brasileiro de Counter-Strike (CBCS) vai se transformar em um circuito a partir de 2021. Os detalhes serão revelados no próximo domingo às 14h, durante um painel do evento CCXP Worlds.

Cresce o número de ídolos do futebol que investem em eSports. No levantamento atual já constam os seguintes nomes: Casemiro (Case Esports), David Beckham (Guild Esports), Lucas Paquetá (Paquetá eSports), Sergio Aguero (KRÜ), Daniel Alves (Good Crazy), Mesut Özil (M10 Team), João Pedro e Kaique Rocha (Team Vikings), Douglas Costa (DC Team) e Antoine Griezmann (Grizi Esports).

GameXP anuncia liga feminina de CS:GO com premiação de R$ 200 mil. A disputa será iniciada em janeiro de 2021 com a grande final sendo realizada no palco do evento Game XP.

LAG:

Epic Games suspende o planejamento das competições presenciais para 2021, devido às incertezas sobre a evolução da Covid-19 no mundo. Por enquanto a publicadora seguirá apostando nas disputas online.