Campeonato Paraense de Free Fire vai premiar com R$ 50 mil e vaga na LBFF

Está chegando a hora da maior competição de esportes eletrônicos já anunciada na região norte. Trata-se da Copa Pai d’égua de Free Fire que vai contemplar as 12 melhores equipes com uma premiação total de R$ 50 mil, além de uma vaga na Liga Brasileira de Free Fire (LBFF) – Série B.

A premiação será distribuída conforme a seguinte ordem:

1º Lugar R$ 20 mil, 2º Lugar R$ 15 mil, 3º Lugar R$ 6 mil.

4º Lugar R$ 4 mil, 5º Lugar 2 mil, 6º Lugar R$ 800,00.

7º Lugar R$ 600,00, 8º Lugar R$ 400,00 e 9º ao 12 Lugar R$ 300,00.

(Divulgação)

A Copa Pai d’égua acontece no período de 14/01 a 01/02 e será transmitida ao vivo pela internet sob o comando dos casters @solotov63, @nrcarlosandrade, @gabriel.domsousa e @sra.dark_abt. A bancada de transmissão também conta com a participação especial da paraense e campeã da LBFF Série A 2020 @tamiofc_

A competição é organizada pelo produtor de eventos André Felipe que também é o responsável pela equipe paraense Abaeté eSports. “Temos como objetivo abranger a participação de um grande número de equipes, gerando oportunidade e visibilidade principalmente para os talentos desconhecidos que buscam se tornar profissionais. Somos uma organização séria e competente, temos uma história construída de forma íntegra e honesta dentro do cenário de Free Fire e queremos expandir muito mais”, comentou o executivo.

Os interessados em participar da disputa têm até o dia 10/01 para confirmar a inscrição, mediante o pagamento de uma taxa de participação no valor de R$ 80,00. Demais informações podem ser esclarecidas diretamente com a organização pelo telefone (91) 98169-2696.

GG:

O museu do videogame itinerante está de volta ao Pará. Em agosto de 2021 o evento que apresenta 370 consoles de todas as gerações estará desembarcando com toda a sua nostálgica estrutura no Shopping Metrópole Ananindeua.

CBLoL 2021 inicia suas atividades no dia 16 de janeiro. A primeira fase contará com os seguintes jogos: paiN Gaming x LOUD; RENSGA x FURIA; KaBuM x RED Canids; INTZ x Cruzeiro; Flamengo x VORAX. A grande decisão está programada para o dia 18 de abril.

Neste ano o PUBG celebra o seu 4º aniversário e, para comemorar o grande apoio da comunidade a desenvolvedora está realizando uma nova edição do Concurso de Grafite, que vai até 20 de janeiro. Os vencedores terão suas artes utilizadas no jogo.

LAG

Raphael "Cogu" oficializa saída da equipe brasileira MIBR. O famoso treinador e manager de CS:GO não teve o contrato renovado com a organização.

Nesta última semana várias personalidades do cenário brasileiro de League of Legends foram alvo de uma grande onda de “exposeds” onde constam graves acusações de assédio dos mais diversos tipos, o que acabou gerando uma série de discussões na rede social Twitter.