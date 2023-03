Aniversário

A acadêmica de Direito, Fernanda Barbosa, comemora idade nova hoje ao lado dos pais Maurício e Ana Bororó e da irmã Camila. (Divulgação)

Internacional

O casal Thiago Dantas e Soraya Vasconcelos voltou de recente temporada de estudos na França e Alemanha. (Divulgação)

Beleza

A modelo paulista Isabella Menin, 26 anos, foi eleita Miss Grand International 2022. A final do concurso foi na Tailândia, Indonésia. (Divulgação)

Saúde

O médico Rubens Tofolo comanda super ação pelo Dia da Mulher na clínica que comanda, em Belém. (Divulgação)

Livro

A advogada Magda Hosn é uma das autoras do livro “Perspectivas de Futuro da Advocacia Familiarista e Sucessória”, que será lançado dia 10 de março, na OAB do Rio de Janeiro. (Divulgação)

Futebol

O jogador paraense Rony, do Palmeiras, foi convocado pela seleção brasileira. O atleta, que nasceu em Magalhães Barata, fez questão de lembrar da família na comemoração. (Divulgação)

Jornalismo

O jornalista paraense Kenzo Machida comanda agora o programa Papo Antagonista, sempre às 18h, no Canal do Youtube, do site de notícias. (Divulgação)

Curso

A designer de moda Jacke Carvalho e a fotógrafa Lorena Rodrigues vão ministrar o curso “ Moda e fotografia no bem-estar feminino”, no próximo dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, no Mercado de Carne, sala 33, 2o piso, em Belém. Essa ação é uma parceria com a Ong Arte Pela Vida. O objetivo do curso é aumentar a autoestima, autocuidado e imagem da mulher contemporânea.

Musical

Para os fãs e admiradores de um dos maiores artistas da história da música brasileira, ocorrerá, em Belém, a apresentação do espetáculo “Cazuza in Concert – o poeta do rock”. O evento, no Teatro do Sesi, será realizado nos dias 9, 10 e 11 de março, às 20h, e no dia 12, às 18h. A programação é uma realização da Empresa Brasileira de Produtos e Serviços Culturais (Embrasesc) e da Casa de Artes Tiago de Pinho.

Empreendedorismo

O Conselho da Mulher Empresária - Pará lançou o Menina Empreendedora, um projeto social inédito, via convênio de cooperação técnica com o Governo do Estado, que irá incentivar o empreendedorismo entre garotas de 14 a 17 anos. A primeira edição do projeto será nos dias 15, 16 e 17 de março, na USINA da Paz - Cabanagem.

Magia

O “Disney Magic Show”, o novo espetáculo da Disney, está de volta a Belém, no Circo Americano, montado no estacionamento do Shopping Bosque Grão Pará. As apresentações ocorrerão nos dias 10, 11 e 12 de março, apresentando personagens clássicos, como a Turma do Mickey, A Pequena Sereia, Frozen, Toy Store, entre outros.

Série

A segunda temporada da série Cidade Invisível da Netflix, que teve a maioria das cenas gravadas no Partá, estreia no próximo dia 22 de março. Nas primeiras imagens divulgadas é possível ver a Lagoa Azul , em Igarapé-Açú; Ilha do Combu, em Belém. E o Ver-O-Peso, um dos principais pontos turísticos da capital paraense.