Paraense é uma das participantes do reality de gastronomia BBQ Brawl da TV americana Food NetWork

Gastronomia

A Chef paraense, Larissa Costa, é uma das participantes do reality de gastronomia BBQ Brawl da TV americana Food NetWork. A disputa é para escolher o melhor churrasco dos EUA. (Divulgação)

MUITOS LIKES

Wedding

Thatiana e Waldiney Oliveira escolheram a Casa das Onze Janelas para o ensaio Pré-Wedding. O casamento será no mês de setembro em Belém. (Tsuyoshi Iwabuchi)

Debutante

Maria Clara, que vai comemorar 15 anos no segundo semestre em Belém, ganhou um lindo ensaio fotográfico. (Lu&Tilla Fotografia)

Verão

O casal Denise e Giuseppe Mendes curte temporada de férias, ao lado da família, em Salinas. (Ubirajara Bacelar)

Festival

O cantor Nattanzinho se apresenta neste sábado, dia 22, no Festival Pé na Areia. Zé Vaqueiro também vai estar no palco na praia do Atalaia, em Salinas. (Divulgação)

Aperfeiçoamento

Gabriel Maradei Tuma está em Boston (EUA), participando de um curso de aperfeiçoamento na língua inglesa no conceituado Fisher College. (Divulgação)

Pé na Areia

Começa nesta sexta-feira, dia 21, o maior festival de verão do Norte do Brasil. O Pé Na Areia vai agitar a praia do Atalaia, em Salinas, com shows de Jorge & Matheus, Bell Marques, Gustavo Miotto, Mari Fernandez, DJ Satti, DJ KVSH, Zé Vaqueiro, Nattan, Xand Avião, Beto & Naldo, Victor & JP, Lucas & Iron , Henrico e Papo em Off.. Imperdível!

Cultura

O Fórum Nacional de Secretários e Gestores de Cultura das Capitais e Municípios Associados elegeu nova diretoria e presidência, e debateu em Brasília pautas relevantes para a construção de uma política cultural brasileira mais inclusiva, democrática e diversa. Inês Silveira, da FUMBEL, é representante da região Norte.

Internacional

O cantor paraense, Renan Malato, atualmente radicado em Orlando (EUA) foi pré-selecionado no evento anual do app que distribui todas as estações de rádio dos Estados Unidos na web, o Audacy Radio. O evento chama Opening Act 2023 e os artistas selecionados serão escolhidos por votação. O link está no perfil @renanmalato

Espetáculo

O Grupo Cultural Pé de Cerrado, do Distrito Federal, retorna ao Pará após quatro anos para apresentar o espetáculo “Brincantes” - que integrará o I Festival Marajoara das Canções, Cultura e Ecologia, no dia 22 de julho. O grupo chega à Ilha do Marajó com uma homenagem ao ritmo tradicional paraense: o lançamento de uma versão do carimbó "Barreira do Mar", de André Nascimento.

Palestra

Em Mocajuba, no Baixo-Tocantins, o escritor Salomão Larêdo participa de um colóquio na UFPA, onde vai fazer uma palestra para estudantes nesta sexta-feira , dia 21 de julho, com lançamento dos novos livros