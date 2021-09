É LACRE!

Livro

Foi um sucesso o lançamento do livro “O plano de manejo florestal sustentável na Amazônia”, de Ana Carolina Farias. Na foto, ela ao lado do marido Gustavo Betzel (GQ Estúdio)

MUITOS LIKES

Casamento

Adriano Coelho e Ana Gabriela Coelho casaram em belíssima cerimônia na Ilha de Mosqueiro. (Carol Marques)

Aniversário

O fonoaudiólogo Igor Andrade completou 40 anos com festa em família na capital paraense. (Divulgação)

Comemoração

Celso Sabino comemorou idade nova ao lado da esposa Érika Sabino de Oliveira na semana passada em Belém. (Divulgação)

Wedding

Bena e Ana Karla Almeida escolheram a paradisíaca praia de Maragoggi, em Alagoas, para celebrar a união civil. (Divulgação)

Eventos

Priscila Cordeiro, Giordana Maiorana, Fátima Petrola e Ivana Elgrably participaram da solenidade de Certificação de Selos da Associação Pará Eventos. (Divulgação)

Vencedores

O petisco “Pão da Terra”, do EguaTchê, foi o vencedor do Comida di Buteco Belém 2021. Na foto, Sandra e Otávio Santos criadores da delícia. (Bruno Menezes)

Beleza

O Salão Junior Fiel RG vai receber nos dias 19 e 20 de setembro o badalado SPA Deia e Renata Viaja, com direito a todos os tratamentos como Laserterapia, Multivitaminas, Vela, Bordado, Prime e muito mais! A marca é responsável pelo tratamento de celebridades como as atrizes Marina Ruy Barbosa e Bruna Marquezine.

Exposição

Fica aberta até dia 30 de setembro, na Galeria Benedito Nunes, a exposição “Irradiando Vida”, que faz parte das comemorações dos 25 anos do Comitê “Arte pela Vida”. São 186 obras de artistas plásticos, fotógrafos e artesãos que doaram os trabalhos para venda. Toda renda vai beneficiar pessoas que vivem com Aids.

Joias

Alethea Rodrigues e Lorena Alves lançaram em Belém a nova coleção de joias da Le Joie, em desfile realizado no Mangal das Garças. Batizada de Paraoara, a coleção foi pensada para traduzir nossas principais riquezas: a nossa cultura, a nossa história e o nosso povo.

Kart

A cidade de Castanhal vai sediar no período de 15 a 17 de outubro segunda etapa do Campeonato Paraense de Motovelocidade. Dividido em três etapas, o evento esportivo busca conscientizar sobre a importância da segurança nas pistas, com a utilização de equipamentos adequados.

Teatro

O dramaturgo paraense Saulo Sisnando é o autor do musical “ ‘Charles Aznavour - Um Romance Inventado’, que será estrelado pelos atores Sylvia Bandeira e Mauricio Baduh , no Teatro das Artes, no Rio de Janeiro, com estreia no dia 10 de setembro. A direção é de Daniel Dias da Silva.