Lorena e Renan Normando casaram em belíssima cerimônia em Belém e viajaram para lua de mel em Paris

É LACRE!

Casamento

Lorena e Renan Normando casaram em belíssima cerimônia na capital paraense e depois viajaram para lua de mel em Paris. O wedding planner da festa foi da Tulle Assessoria de Eventos. (Carol Marques)

MUITOS LIKES

Doutorado

Ana Carolina Farias Ribeiro Betzel foi aprovada no Doutorado em Direito do programa de pós -graduação em direito da Universidade Federal do Pará. (Divulgação)

Pós-Graduação

A cirurgiã-dentista Verena Barbosa foi uma das coordenadoras do curso de Pós-Graduação em harmonização orofacial, promovido pela Associação Brasileira de Odontologia/Para (ABO/PA). (Divulgação)

Empreendedorismo

A diretora administrativa e financeira do Sebrae, Cássia Rodrigues, criou o programa Sebrae Delas, que objetiva valorizar as competências das mulheres. (Carlos Borges)

Aniversário

A estudante de Direito, Fernanda Figueiredo , comemorou aniversário no último dia 6 de março, ao lado da família, em Belém. (Divulgação)

15 anos

Luma Gemaque ganhou uma linda festa de 15 anos em Belém. Na foto, ela ao lado dos pais Marcus e Bianca Gemaque e do irmão Caio. (Ubirajara Bacelar)

Wedding

Jamylle Raphaelle Carvalho e Fábio Flavio Torres escolheram a Ilha de Mosqueiro para o ensaio de pré-wedding. O casamento será no mês de julho em Salinas. (S3A Fotografia)

Comida Di Buteco

Para quem gosta de buteco, o concurso Comida Di Buteco 2022 já tem data para acontecer. A contagem regressiva começou para a escolha do melhor Buteco de Belém. Entre os dias 8 de abril e 1º de maio, o público poderá participar indo a um dos estabelecimentos inscritos para a edição deste ano.“O Buteco Vive!” será a temática do concurso de 2022.

Livro

A Coleção “Hotel Farol: História e Memórias”, escrito pelas autoras Andréa Mártyres de Oliveira e Silvia Sueli Santos da Silva conta a história de um dos lugares mais charmosos e emblemáticos da Ilha do Mosqueiro, e porque não de Belém, o Hotel Farol. A Coleção está disponível na Editora Paka-Tatu e no próprio Hotel, na bucólica Ilha do Mosqueiro! Insta: @livrohotelfarolmosqueiro

Perfume

A série de sucesso da Netflix, Bridgerton, com estreia da segunda temporada marcada para março, terá uma participação brasileira, o Boticário. A parceria inédita promove a nova fragrância de Floratta My Blue, inspirada no clássico perfume Floratta Blue. A série mostra como um momento clássico no tempo pode ser reimaginado com um toque de modernidade.

Festival Awards

O Festival Canção da Transamazônica (Fecant) concorre na categoria de "Melhor Festival Lusófono e Hispânico" do Iberian Festival Awards 2022, prêmio internacional de festivais de Portugal, da Espanha e dos países de línguas portuguesa e espanhola. A premiação será no próximo dia 26 de março, em Lisboa. Há sete edições o festival paraense promove o concurso nacional de composições inéditas em Altamira.

Exposição

Tarsila do Amaral e Anita Malfatti e as paraenses Julieta França e Antonieta Santos Feio são as quatro homenageadas da mostra “Mulheres e Arte Moderna: reflexão e inspiração”, em cartaz no segundo piso do Castanheira Shopping, até o dia 21 de março. A exposição, que faz parte das comemorações pelo Dia Internacional da Mulher, tem curadoria da professora e pesquisadora Rosa Arraes.