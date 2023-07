Atriz Isis Valverde é o rosto da campanha da nova coleção de famosa grife feminina

Moda

Uma das atrizes mais talentosas de sua geração, Isis Valverde é o rosto da campanha da nova coleção de famosa grife feminina de Santa Catarina. (Divulgação)

Formatura

Amanda Alves comemorou a formatura no Curso de Medicina, pela UFPA, com festa em Belém. (Divulgação)

Bienal

A equipe da Bienal das Amazônias e do Ministério da Cultura reuniram em Belém para acertar os detalhes finais da edição que vai reunir 120 artistas da Pan-Amazônia (Divulgação)

Festival

A dupla Jorge & Mateus faz show nesta sexta-feira (29), no Festival Pé na Areia, em Salinas. O cantor Xand Avião será outra atração da noite. (Divulgação)

Aniversário

A cantora paraense Labibe festejou aniversário cercada pelo carinho da família, no Rio de Janeiro, onde mora. Na foto, ela ao lado da irmã Mi Abinader. (Divulgação)

Comemoração

Jacira Rodrigues comemorou 80 anos ao lado do esposo, o empresário Oscar Rodrigues, em Belém. A festa foi organizada pela Tulle Assessoria de Eventos. (Ana Dias)

Medicina

Letícia dos Reis Monteiro celebrou junto de seus pais Marinaldo Monteiro e Júlia Carvalho, a conquista do grau de médica, pela UFPA. O baile foi no Hangar. (Divulgação)

Internacional

A cantora italiana de eurodance Taleesa faz show neste sábado, dia 29 de julho na festa “SÓ80” casa de shows Botequim na praia do Murubira, na Ilha de Mosqueiro. TALEESA tornou-se mundialmente famosa com a regravação para as pistas da música “Because The Night” lançada por Patti Smith. Ela também gravou os hits “I Break Down and Cry", "There's Something Going On" e "4 Your Love".

Bienal

A partir do dia 4 de agosto, mais de 120 artistas/coletivos ocuparão espaço de 7,6 mil metros quadrados em Belém, na Bienal das Amazônias. As obras dessa primeira edição do evento terão como tema “Bubuia: Águas como Fonte de Imaginações e Desejos”. O termo, usado pelos caboclos, inspirou a curadoria Sapukai a pensar na sabedoria amazônica de respeitar o fluxo dos rios e da vida que se projeta na floresta.

Humor

Hitalon Bastos, vencedor do Campeonato Nacional de Stand Up Comedy pelo Risadaria, em 2013, chega em Belém no próximo dia 15 de agosto, no Theatro da Paz. A capital paraense foi o local escolhido para a turnê de estreia do ‘Show de Humor do Robertinho’. Os ingressos podem ser adquiridos de forma online ou na bilheteria do Theatro da Paz.

Amazônia

O governador do Pará, Helder Barbalho, será o anfitrião em Belém, ao lado do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, da Cúpula da Amazônia - IV Reunião de Presidentes dos Estados Parte no Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA). O evento, que ocorrerá nos próximos dias 8 e 9 de agosto, reunirá chefes de Estado para debater a cooperação entre os países amazônicos e países parceiros no desenvolvimento sustentável da região.

Representação

A farmacêutica Priscila Tinoco, do Centro de Tratamento Oncológico, que é mestre em oncologia e ciências médicas, agora é também membro da Comissão de Farmácia Oncológica do Conselho Regional de Farmácia do Pará.