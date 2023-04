Novela

O ator paraense Guto Galvão vai entrar na novela das 18h, da TV Globo, “ Amor Perfeito”. Ele vai interpretar o engenheiro Aníbal e terá destaque na trama. (Divulgação)

MUITOS LIKES

Filme

Ao lado de Aline Mineiro e elenco, Mitt Yamada estrela o filme “Quem Matou Verônica?”. O longa leva assinatura da Filomena Produções, de Mitt e Mony Gester. (Divulgação)

Ensaio

Katia Reale foi fotografada na Ilha de Cotijuba, em Belém, para o projeto SoulTese, do fotógrafo carioca André Schiavone. (André Schiavone)

Aniversário

A fotógrafa Carol Marques faz aniversário nesta sexta-feira, dia 7 de abril. Em breve ela embarca para um novo projeto em Miami, nos EUA. (Divulgação)

Beleza

Raquel Albuquerque é a representante do Pará no Miss Mundo Brasil 2023. Maria Carolina Miss Mundo Pará 2022 passou a faixa para a Raquel. (Lucas Amim)

Niver

O cirurgião dentista Luan Queiroz trocou de idade na última segunda-feira, dia 3 de abril. A comemoração foi em família. (Divulgação)

Internacional

O casal Wallace e Karla Simão esteve recentemente em tour pela Europa. Uma das cidades visitadas foi Amsterdã, capital da Holanda. (Divulgação)

Homenagem

A empresária Ana Paula Sobrinho será homenageada pelo Conselho da Mulher Empresária da ACP Pará, presidido por Izabela Araújo, no próximo dia 13 de abril, com um jantar, no Salão Nobre da ACP. A homenagem será pela conquista do Prêmio Empreendedora do Ano de 2022 e pelo reconhecimento à sua relevante trajetória no empreendedorismo feminino.

Churrasco

Com um grande time de assadores locais e nacionais, 13 estações de churrasco, open bar, open food e diversas atrações musicais numa grande estrutura, o Pará recebe o maior festival de churrasco da região Norte, o Frimil Festival. O evento, realizado em parceria com o Shopping Metrópole Ananindeua, será realizado no dia 29 de abril.

Inclusão

Abril é o mês mundialmente dedicado à conscientização do autismo.Com objetivo de proporcionar inclusão, o Circo Americano, localizado no estacionamento do Shopping Bosque Grão-Pará, em Belém, realizará, neste domingo, 9 de abril, o “Espetáculo Inclusivo”, com show adaptado, com menos luzes e barulho, dedicado às pessoas com deficiência ou nos espectros autista e TDAH.

Sétima arte

No próximo dia 22 de abril o Cine Teatro Máscara Branca exibirá o filme "O Coletivo" às 19h. O longa-metragem tem direção de Luciléia Dias e Antônio Anderson. O cine teatro fica na passagem Dom Angelo esquina com a 21 de abril, número 10. A entrada é gratuita.

Turismo

A jornalista Julie Rocha foi indicada para compor o Conselho Municipal de Turismo (Comtur/Belém) como representante da Associação Brasileira de Jornalistas de Turismo - (Abrajet/Pará). As duas entidades trabalham juntas para fortalecer o turismo na capital paraense, que tem a gastronomia como um dos destaques.