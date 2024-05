Arraial solidário, workshop, festa literária, prêmio e muito mais na coluna

Beneficente-I

No próximo dia 5 de junho, no Galpão 3 da Estação das Docas, acontece o Arraial Junino do Pão de Santo Antônio, das 16h às 22h. A entrada custa R$ 30 e os ingressos estão à venda antecipadamente na Tesouraria da Casa Pão de Santo Antônio e no dia do evento na bilheteria da Estação.

Beneficente-II

Além da venda de comidas típicas, o Arraial Junino do Pão de Santo Antônio terá várias atrações musicais: Bia Dourado, Larissa Leite, Pinduca, Renan Andrade, Julio Mendes, Furta Quente, Nosso Tom e Ivanna e Kassio. O dinheiro arrecadado será usado para obras na casa que acolhe ,atualmente, cerca de 70 idosos.



Festa Literária

A segunda edição do Fli Ananindeua será realizada de 7 a 9 de junho, no Shopping Metrópole Ananindeua. Este ano, a Feira Cultural homenageará dois nomes da literatura paraense: Jetro Fagundes e Rejani Aguiar. Durante o evento, o público poderá participar de oficinas, palestras e momentos de leitura. O Fli Ananindeua acontecerá das 10h às 22h, no piso L3.

Propriedade Intelectual

No próximo dia 29 de maio, o Programa Start Up Pará, vai promover o Workshop de Propriedade Intelectual, Inovação e Empreendedorismo. Vai ser no Auditório do Espaço Inovação, PCT-Guamá , em Belém, das 09:00h às 12:00h As inscrições são gratuitas e podem ser feitas na hora do evento, que é organizado pela Secretaria de Ciência, Tecnologia, Educação Superior, Profissional e Tecnológica (SECTET).

Esporte

No próximo dia 27 de junho, vai acontecer a edição Gold, do Projeto Nocaute na Violência, na casa de shows Barka, em Belém. Serão 21 lutas, sendo 5 profissionais e 16 amadoras. Atletas de boxe do Pará, Santa Catarina, Bahia, Maranhão, Amapá e Rondônia já confirmaram presença. Entre eles, o filho do lutador Popó, que virá acompanhado do pai.

Prêmio-I

A Marmobraz recebeu o Prêmio de Empresa do Ano concedido pela Associação Comercial do Pará. Na foto, os irmãos Iran e Isan Anijar comemoram ao lado da família. (Foto: Divulgação)





Prêmio-II

O prêmio J. Dias Paes foi entregue à Marmobraz em uma cerimônia no salão nobre da ACP. Na, foto Isan e Iran, com Elizabeth Grunvald, presidente da ACP e Sebastião de Oliveira Campos, presidente da Fecomércio. (Foto: Divulgação)





Wedding

Luiz Barros e Giovana Fernandes escolheram a Praia do Marahu, em Mosqueiro, para o ensaio Pré-Wedding. O casamento será no mês de outubro, em Belém. (Foto: Ubirajara Bacelar)





Badalação

Leonardo Cruz, Vivian Henriques, Thaissa Tomaz e Breno Pontes em badalada festa na capital paraense. (Foto: Bruno Menezes)





Workshop

Maria Trindade, Coordenadora do Programa Start-UP Pará, vai comandar o workshop sobre Propriedade Intelectual, Inovação e Empreendedorismo, nesta quarta(29), em Belém(Foto: Divulgação)

Aniversário

Lourdes Loureiro faz aniversário no dia 29 de maio e comemora com familiares e amigos em um passeio de barco pelas águas do rio Guamá no dia 01 de junho.(Foto: Divulgação)