Uma verdade intrigante na dupla Re-Pa

Remo e Paysandu tiveram na Série C folhas salariais acima de um terço dos clubes da Série B e honraram os compromissos todos os meses, apesar da farra permanente de contratações, dispensas e mais contratações. Tem sido assim! Mesmo na pandemia, esses clubes se mantiveram adimplentes. Uma verdade intrigante, mas também gratificante pela credibilidade gerada e possibilidades abertas.

Foi marcante uma declaração recente do técnico bicolor Hélio dos Anjos. Disse que há quatro anos não recebia salário em dia por dois meses seguidos, como agora no Papão. Profissionais de ambos os clubes fazem questão de reconhecer essa segurança de recebimento a cada 30 dias.

Por que é intrigante?

Remo e Paysandu são clubes de altos custos que não vendem jogadores, não têm grandes receitas da televisão (o Paysandu vai passar a ter na Série B) e sequer exploram os seus estádios em eventos extra-futebol. Por isso, o êxito financeiro intrigante, atribuído basicamente aos patrocínios, sendo que só este ano o Remo se livrou de bloqueios da Justiça Trabalhista que duraram décadas.

Para 2024, Remo e Paysandu têm perspectivas muito boas para as finanças. Vejamos o reflexo em campo, no que faz sentido aos olhos dos torcedores. O fato é que os dois rivais nunca estiveram em tamanha bonança. Então, haja gastança!

BAIXINHAS

* Na última década do século passado, o acúmulo de salários atrasados chegou a sete meses no Leão, como atesta Agnaldo, capitão na época. A situação gravíssima se repetiu em 2007.

* Agnaldo de Jesus, o Boneco do Baenão, está completando hoje 56 anos e festejando o aniversário com familiares em Aracaju, sua cidade. Além de símbolo de raça em campo, foi um "gerente de crises" bem-sucedido.

* Nas comemorações do Paysandu, pelo acesso à Série B, amanhã pela manhã os funcionários de todos os setores do clube terão encontro na Curuzu, com direito a futebol e almoço com o ídolo Vandick, idealizador do evento.

* Permanência de Hélio dos Anjos no Papão é fundamental para o gerenciamento da reforma no elenco e em alguns serviços de apoio ao futebol. Com ele à frente, não haverá espaço para os delírios que custaram caro ao clube no começo da temporada.

* Antes de resolver a questão do técnico, o Paysandu tem o caso do executivo Ari Barros, que não é unanimidade para novo contrato. O executivo, seja Ari ou não, terá voz nas tratativas com Hélio, como requer a hierarquia.

* Atacante paraense Danrlei está na luta da Chapecoense contra rebaixamento à Série C. O ex-bicolor é reserva, mas tem 26 jogos na temporada. Fez apenas dois gols, nas primeiras rodadas do campeonato catarinense. Em julho o Náutico tentou contratá-lo, sem êxito.

* Santos x Santa Rosa, um deles entra no Parazão 2024. Para a outra vaga o Canaã é candidato e vai decidir contra Parauapebas ou São Raimundo/Santarém, que se enfrentam domingo em Parauapebas. O time da casa se classifica até perdendo por um gol.