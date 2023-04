Uma noite para magia de um ou para façanha do outro

A magia do futebol envolvente dos tricolores ou o espírito de façanha dos bicolores, o que vai prevalecer, hoje, no Mangueirão? A classificação na Copa do Brasil parece resolvida para o Flu, mas um jogo de honra pra resolver. O Papão dá um salto moral se vencer. O Fluzão precisa se impor para evitar arranhões.

O Fluminense é tão superior que chega favorito, mesmo diante de um Paysandu inflamado e muito bem apoiado pela torcida. Para ter chance de êxito, o Papão terá que ser o oposto do time apático, sem alma, que foi no Maracanã, na derrota por 3 x 0. Sobretudo, terá que ser cirúrgico entre as necessidades de arrojo pela vitória e de prevenção ao risco de derrota extravagante. Jogo para plenitude em todas as valências!

Hora dos "cascudos" no Leão

Vinícius, Uchôa, Richard Franco, Galdezani, Muriqui e os reservas Diego Ivo e Claudinei são os mais "cascudos" do Remo. Atletas habituados a grandes jogos, grandes pressões, altas responsabilidades. Como pontos de apoio emocional dos colegas, eles serão muito importantes em tudo o que o Leão vai enfrentar amanhã em Itaquera. O Corinthians está disposto a tudo para evitar o caos da eliminação nesta fase da Copa do Brasil, pelo time paraense.

Na missão em Itaquera estarão à prova a capacidade de Marcelo Cabo no plano tático e a competência dos atletas na execução. Por trás disso, a honra profissional e as ambições de cada um por visibilidade, valorização e a gorda recompensa financeira com a parte deles nos R$ 3,3 milhões da cota em disputa.

BAIXINHAS

* Segundo a WSC, empresa de estatísticas do futebol contratada pela Rede Globo, o jogo de hoje será o 30° entre Paysandu e Fluminense. Estão registradas 15 vitórias do Flu, 11 empates e 3 vitórias do Papão. Na Copa do Brasil o Flu foi vitorioso nos três confrontos.

* A última vitória do Paysandu sobre o Fluminense foi na Série A de 2002, por 3 x 2, no Mangueirão. Souza, Rato e Marcos fizeram os gols bicolores. Andrey e Fábio Bala descontaram.

* Pablo Roberto assombrou com o seu futebol contra o Corinthians e passou a ser monitorado por clubes e investidores. Surpreendeu negativamente diante do Caeté. Amanhã os observadores de mercado vão checar do que ele realmente é capaz. Um jogo para abrir ou fechar portas.

* Sempre muito profissional, o executivo Thiago Gasparino está muito bem cotado nas avaliações da diretoria do Remo. Um membro da diretoria disse à coluna que Gasparino é o executivo de futebol mais preparado que o Leão já teve.

* Paulo Henrique Ganso, que saiu da base do Paysandu para o Santos, não jogou pelo Fluminense contra o Papão no Maracanã. Hoje deve ter a oportunidade inédita. Ganso só jogou em Belém pelo Santos, contra o Remo, em 2010.

* No jogo Remo x Caeté, um cão invadiu o gramado. Certamente, para hoje serão tomadas providências para que o episódio não se repita, já que vários cães e gatos são criados no estádio. A jornalista Syanne Neno foi muito feliz ao sugerir uma ação inclusiva da Seel e clubes por adoção desses animais e dos tantos que estão em abrigos ou até nas ruas, esperando por quem os adote.

* Nomes comuns a Paysandu e Fluminense: Castilho, Samuel Cândido, Roque, Zezinho, Braulino, Mário Fernando, Paulo Gulart, Paulo Vitor, Assis, Oliveira, Aldo... Castilho é o principal desses nomes. Já chegou a Belém gigante como goleiro e tornou-se gigante também como técnico, nos anos 60.

* Ausência de Bruno Alves, somada à impossibilidade de Vinícius Leite, o Paysandu deve recorrer a Luis Phelipe para o ataque, em dupla com Mário Sérgio.