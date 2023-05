Massacrado nos primeiros 15 minutos, o Remo deu sinais de reação e até chegou a ser superior ao São Bernardo em grande parte do primeiro tempo, quando perdia por 1 x 0. Mas faltou contundência ao time azulino e prevaleceu a consistência do time paulista, que venceu por 3 x 1. Uma estreia azeda para o Leão.

Não foi uma atuação ruim do Remo, mas o nível do adversário mostrou baixo repertório do time de Marcelo Cabo nas ações de ataque. O técnico remista deve estar focado em melhorar o rendimento ofensivo para domingo, contra o Botafogo/PB, no Mangueirão. Precisa!

Carências, apesar dos excessos no Papão

Completado o primeiro quadrimestre da temporada, o Paysandu consegue ter insuficiências e excessos ao mesmo tempo. Apesar das tantas liberações o elenco segue inchado e com graves carências de meias e atacantes. É o reflexo de uma construção mal planejada.

Foram contratados, este ano, um goleiro, sete laterais, quatro zagueiros, sete volantes, seis meias e sete atacantes. Desses 32 contratados, 8 já saíram. Outros vão sair ao término da Copa Verde. E enquanto isso o clube bicolor segue contratando, agora para o ciclo Marquinhos Santos.

Claro que mesmo assim o Papão pode engrenar e até subir à Série B, mas a um custo muito elevado. E vai tornar-se ainda mais caro se não der certo.

BAIXINHAS

• Dos 20 clubes da Série C vão cair no vazio ao fechamento da primeira fase, no dia 3 de setembro. Os oito classificados irão à disputa do acesso até o dia 29 de outubro. A decisão do título entre os campeões dos quadrangulares será nos dias 5 e 12 de novembro.

* A data limite para inscrição de jogadores na Série C é 25 de agosto, já na substituição. Remo, Mirassol, Náutico, Operário e CSA são os cinco clubes deste campeonato que já foram campeões da Série C.

* Quem se impressionou com a organização e eficácia do time do São Bernardo, como eu fiquei, precisa saber que o técnico Márcio Zanardi está na terceira temporada seguida de trabalho. Competência e continuidade explicam. Zanardi já vinha de dois anos no comando do sub 20, antes de assumir o time principal.

* O futebol e suas surpresas. No começo da temporada, o Paysandu festejava a volta de Genílson, xerife, capitão e artilheiro em 2022. E fazia aposta em Vânderson, destaque do Tocantinópolis. Eis que no jogo contra a Aparecidense, Genílson foi para o banco e viu Vânderson jogar como titular.

* Lateral Osvaldir, zagueiro Taison, meias Alexandre e Tomaz, além do artilheiro Pilar. Cinco perdas impactantes no Cametá para a decisão da vaga na Copa do Brasil, contra o Paysandu. Jogadores estão saindo para clubes da Série D.

* Autor de 29 gols com a camisa do Águia, clube onde despontou no futebol, o marabaense Aleílson volta à cidade natal como adversário, domingo, com a camisa do Princesa do Solimões/AM. Estreia das duas equipes na Série D. Aleílson tem 9 gols em 15 jogos este ano.

• Necessariamente, o meia Juninho, ex-Tuna, e o atacante Gabriel Furtado, ex-São Francisco, vão ter que passar por adaptação ao aumento de volume e de intensidade de treinos no Paysandu. Outro desafio é a assimilação e execução de funções táticas, o que depende da capacidade cognitiva.