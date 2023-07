Um Re-Pa sob as rédeas do STJD

Proibição de acesso de faixas, camisas e qualquer peça que identifique torcida organizada, obrigatoriedade aos clubes de ações de orientação pedagógica contra a prática de tumulto e de violência, percepção de que estão sob rédeas curtas para a presença de público no Mangueirão. Um Re-Pa sob a cartilha do STJD, em nome da civilidade do público e da responsabilidade dos clubes. Precisava? Infelizmente, sim.

Como o Ministério Público Estadual relaxou nas suas obrigações, os clubes seguiram a mesmo toada, para triunfo dos baderneiros. Nesse território de ninguém, a Justiça Desportiva, que nunca foi exemplo, cumpre papel providencial ditando as normas para que o Re-Pa da segunda-feira possa ser (quem sabe!?) um programa de família.

Uma exaltação à amizade

Nada mais oportuno, às vésperas do Re-Pa, do que a revelação de Muriqui sobre a amizade entre ele e o bicolor Paulão, seu colega no Vasco e no Guangzhou (China). Isso completa o ótimo exemplo já construído pelos dois clubes na ação conjunta, que se desenvolve hoje, por doação de sangue no Hemopa, com a oferta de 100 ingressos (50 de cada) para premiar doares.

Teremos um Re-Pa muito tenso em campo. É importante que se crie mesmo um ambiente de civilidade e solidariedade, e que seja traduzido pelos atletas. Respeito acima de tudo!

BAIXINHAS

* Muriqui e Paulão reproduzem histórias de amizade aplaudidas em outras épocas do Re-Pa, como Bira e Darío, Roberto Bacuri e Bira, Mesquita e Patrulheiro, Agnaldo e Rogerinho...

* Vai ser o 34° Re-Pa de campeonato brasileiro. O placar está em 11 vitórias do Leão, 8 do Papão e 14 empates. Para Re-Pa no Mangueirão, 79 vitórias do Remo, 67 do Paysandu e 84 empates. (Dados do pesquisador Jorginho Neves)



* No placar geral, dos 109 anos do clássico, 268 vitórias do Leão, 241 do Papão, 260 empates. Esses dados são da Enciclopédia do Futebol Paraense, que também mostra Hélio (Paysandu, anos 40/50), como maior artilheiro da história do Re-Pa, com 47 gols.

* O clássico da segunda-feira está fadado à produção de herói e de vilão. Um jogo que vai desafiar corações e o equilíbrio emocional dos atletas. Pode decidir quem fica sem trabalho no dia 3 de setembro, final da fase, e quem segue ativo no mercado. Vale muito para os atletas enquanto pais de famílias.

* Hélio dos Anjos, 10 Re-Pas e nenhuma derrota na carreira, enquanto Ricardo Catalá vai ter o primeiro grande clássico, numa rivalidade que ainda está conhecendo. Um duelo que promete!

* Vanderson mobilizando padrinhos bicolores para reunir, 20 anos depois, os colegas do time do Paysandu que disputou a Libertadores. A ideia é promover um jogo em Apeú contra os másteres da vila.

* Enquanto no Pará torcidas "extintas" pelo Judiciário seguem ativas, em badernas e crimes, na Grécia torcedores criminosos (assassinos) são condenados à prisão perpétua, a ser realmente cumprida.

* A coluna ganha uma folga extra e só retorna na terça-feira. Até lá.