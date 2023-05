Um Leão valente e covarde ao mesmo tempo

Ao ser contratado, Marcelo Cabo prometeu, nas primeiras entrevistas, um Remo intenso, vibrante, vertical. Não é o que temos visto! Uma exceção foi o jogo de Belém, contra o Corinthians, quando a vitrine elevou todos ao máximo. Agora, na pior fase, vemos um time valente sim, mas ao mesmo tempo covarde, burocrático, excedendo-se nos passes horizontais, com pouca ambição pelo gol, vulnerável no serviço de marcação. O Remo é a negação do que o técnico prometeu. Involução evidente.

Marcelo Cabo garantiu que o Remo teria postura mais competitiva contra o Amazonas, e novamente o time foi a negação das promessas do comandante. MC não tem mais o grupo nas mãos? Os atletas não são mais capazes? Está faltando compromisso? À sombra dessas dúvidas, sob descrença, o Leão entra em campo amanhã, em Marabá, contra o Águia, para começar a decidir o Parazão.

O que explica a queda do Papão?

Em sequência, eliminado pelo Águia, assustado pela Aparecidense, derrotado pelo Figueirense, goleado pelo Ypiranga. O que explica essa queda do Papão?

Uma fonte da coluna na Curuzu disse que o ambiente está pesado, por descumprimento de compromissos financeiros e política de contenção de custos, e ao mesmo tempo a contínua chegada de novos contratados. Além disso, primeiros contatos com pouca habilidade de Marquinhos Santos com o elenco. Ouvido pelo colunista, o presidente Maurício Ettinger negou tudo. Leia a seguir, nas Baixinhas:

BAIXINHAS

* Maurício Ettinger sobre a informação passada pela fonte da coluna: "Informação errada, situação financeira sob controle. Marquinhos foi consenso, situação atual por adaptação de novo comando técnico. Campeonato Paraense e Copa Verde jogando com atletas inscritos durante nova situação de comissão técnica. Clima interno bom".

* Em área privativa do Baenão, torcedores cobrando de jogadores. Seria a diretoria terceirizando o seu papel? Digna de aplausos pela reestruturação do clube, essa gestão do Remo vai se superando em "gols contra" no futebol.

* Tanto no Baenão como na Curuzu, é hora de as lideranças agirem. No Leão, Vinícius, Uchôa e Muriqui foram ao "cara a cara" com torcedores. Muriqui, com muito jeito, manifesta discordância com ideias de Marcelo Cabo. No Papão, Genilson é a principal liderança, mas ele próprio está em débito nesse momento do time.

* Dos 34 jogadores do elenco do Paysandu, 14 não podem jogar contra o Goiás na decisão da Copa Verde. Dos três laterais direitos contratados este ano, Bosel e Samuel Santos já foram embora. Edilson não está inscrito na CV. João Vieira deverá ser improvisado, mais uma vez.

* Liberado pelo Remo, o atacante Diego Tavares será adversário do time azulino nesta Série C. Ele foi contratado pelo Brusque. Pediu para sair, e o Remo aceitou na hora.

* Troféu Romulo Maiorana, 29ª edição. Festa de premiação hoje no Teatro da Estação das Docas. Noite de apoteose do esporte paraense, com reconhecimento de méritos, surpresas, emoções e grande confraternização.

* Começa hoje em Fortaleza o Campeonato Brasileiro de Basquete Master. Sérgio Dias no comando técnico do time dos setentões.