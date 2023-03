Um golaço e uma pisada na bola

Em 2021, quando o Remo classificou-se à terceira fase da Copa do Brasil, em Maceió, e faturou R$ 1,7 milhão, o presidente Fábio Bentes anunciou aos atletas que graças a eles o clube compraria um Centro de Treinamentos. Dois anos depois, nova classificação à terceira fase da CB, agora com cota de R$ 2,1 milhões, e o presidente FB anunciou a quitação do CT dando graças ao novo elenco.

Isso até pode valer aplausos. Depende do ponto de vista! Uma liderança do clube, que prefere não ser identificada, fez contato com o colunista e reprovou a postura do presidente. Argumentou que isso leva os atletas a se acharem maiores do que são na relação com o clube. Faz muito sentido! Essa relação pouco profissional já desguiou o Remo nas duas últimas temporadas, com guerra de vaidades e farras.

Digamos que Fábio Bentes fez mais um golaço e pisou na bola. O proximo golaço da gestão vai ser a quitação da velha dívida trabalhista, ainda este mês.

Conforto e desconforto ao mesmo tempo

É muito confortável para o Paysandu o fato de estar praticamente classificado à segunda fase do Parazão. Mas é desconfortável o fato de o time não estar evoluindo no desempenho. Assim, cada novo jogo impõe ao time o desafio de provar que é capaz de conquistar os objetivos. Vai ser o caso de jogo de domingo, em Tucuruí, contra o pressionado Independente.

Se para o Papão o jogo será uma decisão moral, para o Galo Elétrico será mais uma batalha na guerra contra o rebaixamento. Seguramente, vai ser o jogo mais tenso da rodada.

BAIXINHAS

* Faltam 16 dias para a data anunciada para a reabertura do Mangueirão. No entanto, não se fala em inspeção técnica para obtenção de laudos, não se fala em eventos testes, não se fala em providências elementares que já deveriam ter sido tomadas. Ou, por desleixo, estão deixando pra última hora, ou o Mangueirão não será reaberto no dia 26.

* Vicente, o homem das bolas na trave. O jovem atacante bicolor, que não disfarça a ansiedade pelo primeiro gol, carimbou a trave após uma jogadaça contra o Real Ariquemes, e voltou a carimbá-la na quarta-feira contra o Princesa do Solimões. É um jogador impetuoso, bem cotado nos planos de Márcio Fernandes.

* Remo deve ter time alternativo contra o Tapajós, amanhã, com o crédito da garotada da base que já foi bem na vitória sobre a Tuna. Poupar os titulares é uma necessidade. Afinal, o Leão já está classificado no Parazão e terá viagem a Roraima para jogo contra o empolgado São Raimundo, quarta-feira, pela Copa Verde.

* Remo completou 1.500 jogos interestaduais na sua história, na vitória sobre o São Luiz. O primeiro foi contra o Flamengo, em 6 de janeiro de 1916: derrota por 3 x 2. A descoberta é do pesquisador Orlando Ruffeil.

* Erick Vieira, jovem lateral esquerdo paraense contratado pelo Paysandu, estava nos planos do Sampaio Corrêa. Ele foi destaque no campeonato maranhense pelo Cordino, com sete jogos e um gol. O Sampaio demorou a se decidir e o Papão chegou.

* Iran (Paysandu) autor do primeiro gol do Mangueirão, num Re-Pa infantil (1 x 1), há 48 anos, reclama placa no estádio alusiva ao feito. Num segundo momento, o novo Mangueirão terá o Museu do Futebol. Justo que Iran e todos os autores de gols históricos tenham o nome eternizado.

* Reis, meia atacante revelado pelo Remo, é destaque na Liga da Coreia do Sul. Depois de fazer 16 gols em 69 jogos pelo Gwangju, ele já estreou fazendo gol pelo Jeju United. Reis é natural de Capitão Poço. Fez 9 jogos e um gol pelo Leão Azul em 2014. No ano seguinte teve passagem apagada pelo Castanhal.