Um empate que atendeu aos interesses

Para o Paysandu, valeu a classificação. Para a Tuna, uma despedida digna. O empate (1 x 1) atendeu aos interesses dos dois times, num jogo protocolar.

A Tuna até que buscou a vitória, mas sempre muito limitada. O Paysandu teve atuação abaixo do potencial, já com foco no Águia, sábado, e no Fluminense, terça, jogos que vão exigir máxima intensidade. O Papão está entrando numa sequência de jogos decisivos no campeonato estadual, Copa do Brasil e Copa Verde, além do início de campanha na Serie C. Quatro competições nos próximos 40 dias. Emoções para a torcida e maratona para os atletas.

Vacilos que se repetem na defesa do Leão

Deficiência grave do Remo na pré-temporada, o posicionamento defensivo no jogo aéreo, em escanteios e faltas, voltou a apresentar vacilos fatais na Copa Verde e no campeonato estadual. Nos jogos contra o Caeté os vacilos ocorreram também no fluxo de jogadas do time bragantino. Obviamente, ao estudarem o time azulino, analistas de desempenho do Corinthians detectaram essa vulnerabilidade.

Também parece óbvio que a comissão técnica do Remo tem essa percepção e que Marcelo Cabo está trabalhando para corrigir, principalmente a ocupação de espaço para "segunda bola" em escanteios. Lembremos, como exemplos do gol do São Raimundo em Roraima e o de Vinícius Leite para o Paysandu. Amanhã, em Cametá, as atenções estarão focadas nessa conduta defensiva do Leão, até porque no jogo aéreo está uma das virtudes do Mapará.

BAIXINHAS

* Kevin, lateral esquerdo contratado pelo Remo, é um jogador de grande estatura: 1m85. Um reforço principalmente para o jogo aéreo defensivo, desde que ele consiga barrar Leonan. Raí será disponibilizado para empréstimo.

* Rithelly estava para o Paysandu como Rogério está para o Remo. Ótimo currículo e baixa produtividade. Ontem o Papão despachou Rithelly. O Leão Azul segue apostando no resgate de Rogério, cujo estado físico não é nada animador. No Papão, Robert Hernandez deve ser o próximo a sair.

* Tal como os seus antecessores, Marcelo Cabo ouve cobranças por mais espaço para Ronald, pelo que ele produz com posse de bola. Ocorre que o jovem atacante ainda tem dificuldade para executar funções na transição defensiva (recomposição das linhas de marcação). Ronald vem sendo orientado e cobrado para o trabalho sem bola.

* Betão e Vânderson separados. O zagueiro titular do Águia e o zagueiro reserva do Paysandu formaram uma dupla de sucesso no Tocantinópolis, ano passado. Agora são adversários na semifinal do Parazão.

* Ricardinho fica ou sai do Paysandu ao final do Parazão? O atleta mais caro do elenco bicolor tem mais quatro ou seis jogos, até o fim da Copa Verde, para conseguir a renovação do contrato. O jogo de ontem foi o 12° de Ricardinho (37 anos) nesta temporada.

* Thiago Mafra, cedido pelo Remo ao Cametá, jogou apenas 45 minutos contra o Tapajós, na abertura do campeonato, e 60 minutos no jogo dos reservas, contra a Tuna, na última rodada da primeira fase. Não emplacou no Mapará.

* Balão Marabá, 35 anos, o armador de jogadas do Águia, está na quinta passagem pelo clube onde surgiu. Tem 32 jogos pelo Águia e já defendeu 14 clubes na carreira, desde 2008. Será peça fundamental contra o Paysandu.