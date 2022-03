Ufa! Sinal verde para o Parazão

O Itupiranga errou quando não repassou a notificação de julgamento aos seus ex-atletas Hatos e Guga. Em consequência, julgamento irregular. Ontem, a anulação das penas e sinal verde para o Parazão recomeçar. Sinal frustrante para o Paragominas, cujo rebaixamento está mantido.

A questão não pode se encerrar numa decisão de Tribunal. Precisa, ou melhor, DEVE gerar providências contra o amadorismo de alguns clubes nos assuntos burocráticas, contra a defasagem tecnológica do TJD e contra a inércia da gestora FPF nas suas obrigações preventivas.

Tuna fora do Pará após 14 anos

Em 27 de fevereiro de 2008 a Tuna jogou pela última vez fora do Pará. Foi em Curitiba, pela Copa do Brasil. Derrota por 6 x 0 Pará o Coritiba, depois de 0 X 0 em Belém. Hoje, após 14 anos de vida doméstica, a Tuna volta a jogar fora do Pará, como visitante na Copa do Brasil, desta vez contra o Ceará, em Fortaleza.

Quando a Tuna era muito mais do que é hoje, e o Ceará muito menos que a potência atual, foram construídos números de equilíbrio: nove vitórias alvinegras, oito vitórias tunantes e dois empates. Hoje, a Tuna vive uma realidade de Série D, enquanto o Ceará brilha na Série A.

BAIXINHAS

* A sucessão de zebras nesta Copa do Brasil reforça a esperança da Tuna contra o Ceará, em Fortaleza. Contudo, apesar de todos os pesares que nos convenham, claro que o Ceará é favoritão.

* Nas declarações sobre o jogo contra o Ceará, o técnico da Tuna, Emerson Almeida, usou duas frases que passam a ideia de um time guerreiro. Na primeira, disse "vamos dar o nosso melhor". Na segunda, "vamos dar 1001 por cento de nós".

* CSA em clima de clássico nesta semana de confronto com o Paysandu. CSA e CRB fazem uma das semifinais do campeonato alagoano. Na Copa do Brasil, amanhã, o jogo eliminatório contra o Papão, em Maceió.

* Pela cota de R$ 1,9 milhão, pelo adversário plenamente mobilizado e por jogar como visitante, o Paysandu terá amanhã o seu principal teste na temporada. Uma decisão!

* Atacante mato-grossense Raul está emplacando no time de Paulo Bonamigo e empolgando quem acompanha o seu desempenho nos treinos. Impressões muito positivas também do meia Serginho nos treinos do Paysandu. Bom reforço!

* Jogo Ceará x Tuna, hoje, deve ser o mais especial da carreira de Romário, 32 anos, zagueiro tunante. Romário jogou em quatro times cearenses (América, Maranguape, Limoeiro e Ferroviário), mas desde 2012, quando defendeu o Cametá. Seu maior destaque foi no Bragantino. Em 2018 fez três jogos pelo Remo.

* Coluna dedicada à memória de Fefeu, atacante que marcou época na Tuna e passou também pelo Paysandu. O corpo de Fefeu está sendo velado e será sepultado hoje em Icoaraci, onde morava.