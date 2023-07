Torcidas organizadas humilham as instituições

“O futebol profissional é dentre as coisas menos importantes, a mais importante." A frase do treinador italiano Arrigo Sacchi se justifica em inúmeras situações, inclusive na humilhação do Sistema de Justiça, da Polícia e de clubes brasileiros por torcidas organizadas, como as "extintas" Terror Bicolor e Remoçada, que seguem ativas como Torcida Bicolor e Torcida Remista.

Nesta Série C o Paysandu já perdeu quatro mandos de jogos no STJD por ações violentas da TB. O Remo já foi julgado uma vez, sexta-feira (absolvido) e vai passar por mais um julgamento no Superior Tribunal de Justiça Desportiva por infrações de "torcedores". Enquanto isso, a Polícia Militar que prendeu, a Polícia Civil que fez o inquérito, o Ministério Público que denunciou e o Judiciário que julgou e puniu lideranças e extinguiu as duas "torcidas" assistem passivamente as novas delinquências e crimes dos "extintos", talvez por limitações impostas pelas próprias leis.

Conivência de clubes

Em geral, Torcidas Organizadas acham força nas rivalidades políticas internas dos clubes, na convinência de dirigentes ou de oposicionistas. De alguma forma, esses clubes sofrem consequências do que eles próprios causam.

Há um mês, o Remo cedeu uma sala do Baenão para membros de torcida organizada fazerem um "cara a cara" com jogadores, em veemente cobrança exposta das redes sociais. Ou seja, a diretoria não só é conivente como passa recibo publicamente.

BAIXINHAS

* Desde 2003, quando foi instituído o Estatuto do Torcedor, o Remo já sofreu 15 e o Paysandu 14 punições no STJD com perda de mandos. A incidência de punições aos clubes caiu quando o Tribunal de Justiça do Estado ativou o Juizado do Torcedor nos estádios. A frequência de infrações, porém, está voltando.

* A lei prevê que os clubes se protegem quando identificam os torcedores infratores e registram a ocorrência policial. Mas também faz parte das prevenções promover campanhas de conscientização, o que não é praticado nem pelo Papão nem pelo Leão.

* O Estatuto do Torcedor tornou indispensável nos clubes a figura do gerente de segurança. Remo e Paysandu demoraram muito a entender a importância desse cargo. Por alguns anos, o entregaram a abnegados, gente sem preparo, nem compromisso.

* Avanços ocorreram a partir da contratação de pessoas habilitadas, profissionais. No entanto, outras forças dentro dos próprios clubes, da situação ou da oposição, seguem agindo na contramão.

* Floresta, adversário do Remo neste domingo, conquistou em casa 8 dos seus 10 pontos. Vitórias sobre Volta Redonda e São Bernardo, empates com Amazonas e Altos. Em 10 jogos, apenas 8 gols marcados no campeonato. Como time em queda, no Z4, houve troca de técnico. Sérgio Soares estreia contra o Leão.

* Tratado com desconfiança pela torcida nos primeiros cinco meses da temporada, Diego Ivo já goza de algum prestígio no Remo. É um jogador de vem crescendo no rendimento a cada jogo da "era" Catalá. Um "xerife" em ação, hoje, contra o Floresta.

* Associação Paraense de Basquetebol Master comemorando 26 anos de fundada. Pela data da fundação da APBM, convencionou-se o dia 1° de Julho como "Dia do Atleta Master Paraense".