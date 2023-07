Só vitória tira o Leão Azul da Z4 na rodada

Vitória sobre o Náutico, domingo, em Recife, é a única chance do Remo pra sair da zona do rebaixamento na 14ª rodada da Série C, dependendo ainda um dos três times superiores na tabela não vencer: Aparecidense, em Minas Gerais contra o Pouso Alegre; Floresta, em casa, contra o Figueirense; ou o Manaus, em casa, contra o Brusque.

O mais difícil nas hipóteses é o Remo vencer o Náutico nos Aflitos. Mas um empate já ajudaria muito na luta azulina contra rebaixamento, mesmo permanecendo na 17ª posição ou até descendo. Dos times abaixo na tabela, além do Pouso Alegre que vai receber a Aparecidense, o América vai visitar o São Bernardo e o Altos vai receber o Botafogo/PB. A rodada será aberta amanhã (21) e fechada na segunda-feira (24).

Papão pode avançar até à 6ª posição

Tendo que secar Botafogo, São Bernardo, Ypiranga e São José, o Paysandu (10°) convive com a possibilidade de fechar a próxima rodada até na sexta posição, caso vença o CSA, em Belém. Mas o Papão também pode seguir fora do G8 mesmo vencendo. Tudo dependo dos resultados dos concorrentes.

O Ypiranga vai jogar em Manaus contra o Amazonas, o Botafogo em Teresina contra o Altos, o São José em casa contra o Volta Redonda e o São Bernardo em casa contra o América. Agora é assim! Na reta decisiva, o objetivo depende de uma interdependência de resultados, de torcer e secar. Emoções em dobro!

BAIXINHAS

* Evandro, 26 anos; Vitor Leque, 22; Renanzinho, 22; Paulinho Curuá, 26; Matheus Nogueira, 25; Anilson, 21; Kevin, 26; Paranhos, 26; Gustavo Custódio, 26. Novo perfil nas novas contratações de Remo e Paysandu.

* Agora, jogadores no auge físico, que chegam em forma e sem grande cartaz, precisando conquistar mercado. Até o mês passado, chegavam veteranos, caros e fora de forma. Leão e Papão em humildade circunstancial.

* O Remo precisava demitir alguém. Foi o executivo Thiago Gasparino. Ficam preservados os empregos de Gustavo Bocheca, Laranjeira e outras peças improdutivas do elenco.

* Está mantida a punição (portões fechados) da Justiça Desportiva para o Náutico. Portanto, o jogo contra o Remo, domingo, será mesmo sem público. Uma adversidade a menos para o Leão Azul.

* Edilson e João Vieira, suspensos por cartões amarelos, saem do time do Paysandu para o jogo contra o CSA, enquanto Wellington Carvalho, Eltinho, Bonilha e Geovane estão livres para jogar.

* Hoje, 17 anos da morte do gigante Alcino, maior ídolo da história do Remo, com breve passagem pelo Paysandu no final da carreira. Além das ótimas lembranças, Alcino tem entre nós um filho (Edson) na Inglaterra, uma filha (Márcia), netos e bisnetos em Bragança.

* Sporting de Maracanã x Remo, hoje e segunda-feira, na decisão da Copa Pará Sub-20. O time do interior tem os ex-profissionais Cametá e Maracanã como técnico e auxiliar, e o meia Carlos, neto do saudoso atacante bicolor Lupercínio.