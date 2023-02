Só quatro atletas completaram os dois jogos do Papão

Nos seus dois primeiros jogos no Parazão, o Paysandu já acionou 20 atletas, e só quatro deles seguiram em campo até o fim: Thiago Coelho, Genílson, Naylhor e João Vieira. Todos os outros saíram ou entraram no decorrer. Esses dados mostram bem as dificuldades do técnico Márcio Fernandes na construção do time bicolor. Os outros 16 acionados: Samuel Santos, Igor Bosel, Eltinho, Juan Tavares, Juan Pitbull, Jimenez, João Pedro, Paulo Henrique, Rithelly, Gabriel Davis, Fernando Gabriel, Robert Hernandez, Bruno Alves, Mário Sérgio, Stefano e Alex Matos.

Do último para o próximo jogo, o Papão tem um intervalo de oito dias. Esse tempo deve ser providencial para o trabalho de Márcio Fernandes na definição do time e da identidade tática. Vejamos, então, na quarta-feira, contra Castanhal ou Real Ariquemes, pela Copa Verde.

Uchôa e Muriqui, os melhores do Leão

O demorado serviço de fisioterapia, para equilíbrio muscular, fez muito bem ao volante Anderson Uchôa. Fora dos amistosos da pré-temporada, ele reapareceu muito bem nos jogos oficiais. Tem sido destaque físico, técnico e tático do Remo neste começo de campeonato estadual.

A outra referência técnica da equipe é Muriqui, um atacante multifuncional que finaliza, arma e participa efetivamente da marcação. Muriqui, 36 anos e carreira internacional, e Uchôa, 32 anos, vitorioso e muito respeitado, são também duas lideranças do elenco azulino.

BAIXINHAS

* Jogadores do Remo acionados por Marcelo Cabo nas três primeiras rodadas do Parazão: Vinícius, Lucas Mendes, Pingo, Ícaro, Diego Guerra, Raí, Leonan, Uchôa, Curuá, Richard Franco, Pablo Roberto, Soares, Rodriguinho, Diego Tavares, Pedro Vitor, Muriqui, Fabinho, Jean Silva, Ronald. Total: 19.

* Richard Franco põe a raça paraguaia a serviço do Remo, mas extrapola. A atitude de pisar num adversário que estava caído, aos quatro minutos de jogo, em Marabá, foi covarde e irresponsável. Só não resultou em cartão vermelho por vacilo do árbitro.

* Igor Bosel mudou de astral por conta do gol que fez contra o Tapajós. O lateral direito do Papão andava preocupado pelas primeiras impressões causadas à torcida bicolor, mas se animou na concorrência com Samuel Santos pela titularidade.

* Fernando Gabriel pede para jogar mais próximo dos atacantes, na sua melhor característica. A questão está nos ajustes táticos buscados por Márcio Fernandes para dar ao time consistência sem a bola, nas ações defensivas, e contundência com ela, nas ações ofensivas.

* A cidade de Cametá é só euforia, pelo carnaval e pelo sucesso do Mapará, com sete pontos em três jogos no Parazão. A torcida, que ainda festeja o título recente da 2a divisão, alimenta expectativa para o próximo jogo, que será em Belém, contra o Remo, dia 26.

* Sistema Universal de Detecção de Fraudes, da SportRadar, está a serviço da Federação Paraense de Futebol nos campeonatos da 1a e 2a divisões e também no campeonato sub 20. A missão é monitorar a relação entre volume de apostas e condutas suspeitas de atletas em campo. A coluna vai avançar nesse tema na edição de domingo.