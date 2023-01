Só o Bragantino pode cair, terça, no STJD

Se o STJD reconhecer ilegalidade de Hatos (Bragantino) e Guga (Águia) no Parazão 2022, só cai o Braga e só sobe o Paragominas. O clube de Marabá perderia 7 pontos, mas, pelo número de vitórias, ainda ficaria acima do Amazônia, que está definitivamente rebaixado, como 11°. O clube de Bragança desceria à lanterna, 12°. Essa checagem foi feita por Paulo Romano, ex-dirigente da FPF, para esta coluna. Se o STJD mantiver a decisão do TJD, será mantida a tabela para a bola rolar no outro fim de semana.

Como teriam sido os confrontos da segunda fase do campeonato? Paysandu x Águia, Remo x Caeté, Tuna x Paragominas, Castanhal x Tapajos. No entanto, foram: Paysandu x Tapajós, Remo x Caeté, Tuna x Bragantino, Castanhal x Águia.

Gestão Web, a ferramenta que a FPF ignorou

Desde 2019 está em uso na CBF, Federações e Tribunais de Justiça a Gestão Web, um sistema de comunicação integrada que evita a utilização de atletas em condições irregulares. O Pará, no entanto, é uma exceção, segundo Paulo Romano, que, na época, se afastou da FPF.

Enquanto ignora o Gestão Web, o Pará produz uma sucessão de imbróglios jurídicos nos seus campeonatos, como esse que o STJD vai julgar na próxima terça-feira, e que já tem como consequência acenos de acionamento da Justiça Comum, assim como algumas teorias conspiratórias nos bastidores por anulação do campeonato passado. É por essa balbúrdia que o governo estadual paga R$ 8,3 milhões/ano.

BAIXINHAS

* Embora, na checagem de Paulo Romano, o Amazônia não tenha chance alguma de se beneficiar de eventual vitória do Paragominas no STJD, o clube de Walter Lima também terá processo julgado na terça-feira, tal como Castanhal e Itupiranga. A sessão está marcada para começar às 11 horas. O processo do Paragominas é o quarto da pauta.

* Cláudio Wagner, presidente do Bragantino, acena com ameaça de Justiça Comum, caso o clube seja derrotado no STJD. Ou está pegando corda dos que o rodeiam, ou não conhece bem as consequências, ou conhece e está disposto a enfrentá-las. Quando o clube anuncia a iniciativa, não adianta colocar o atleta (Hatos) como autor. Já está passado o recibo.

* Núcleo Azulino de Saúde e Performance (NASF) está tratando Diego Ivo, Leonan e Uchôa em atividades de reequilibrio muscular. É a correção de deficiências destinada a prevenir lesões e a melhorar o rendimento físico.

* Mário Sérgio fez dois gols em 14 jogos pelo Remo, em 2019. No Paysandu já tem dois gols em dois jogos, depois de ter feito 24 em 30 jogos pelo Fluminense do Piauí ano passado. Domingo, mais um desafio no amistoso contra a Tuna.

* Outros amistosos programados para o fim de semana: sábado, 10 horas, Castanhal x Tapajós, no aniversário da cidade modelo; domingo, 15:30, em Marabá, Águia x Bragantino. A se confirmar, em Cametá, Cametá x Remo.

* Mazinho, meia-atacante vitorioso no Paysandu e também no Remo nos anos 90, completa 60 anos amanhã. Vai comemorar sexta-feira, à noite, no Pará Clube, jogando futebol com amigos que ganhou no futebol.