Robinho "bate no peito" para a decisão

Postura de líder! Robinho está "batendo no peito" e cumprindo o seu papel de referência para os colegas no Papão. No final do jogo contra o Amazonas ele fez críticas públicas ao time pela baixa competitividade. E vem cobrando dos colegas absoluta entrega no jogo de sábado, pela confirmação do acesso.

Um líder age assim: dando exemplos, inspirando, mobilizando, cobrando, e em campo fazendo a diferença com o talento e com a influência sobre o grupo, com a autoridade de quem, aos 35 anos, tem grandes glórias na carreira, especialmente no Palmeiras e no Cruzeiro. Agora ele curte a energia da torcida bicolor e doa na missão de retribuir com a ascensão do clube à Série B. Contratação arrojada, Robinho está justificando o alto investimento do Paysandu.

Santos é grato ao técnico que o Remo não quis

Marcelo Fernandes foi oferecido ao Remo no final do ano passado para iniciar os trabalhos desta temporada. Giovanni, que já foi auxiliar dele no Santos, declarou que viria junto se o Remo o contrarasse. Mas o clube ignorou a possibilidade e contratou Marcelo Cabo.

Agora, Marcelo Fernandes reafirma a sua competência no Santos em mais uma missão contra rebaixamento, fazendo o time reagir na Série A. MF foi zagueiro do Remo com sucesso em 1993 (campeão estadual) e em 1995.

BAIXINHAS

* Nos três quadrangulares anteriores do atual sistema da Série C, o Paysandu foi três vezes lanterna. Apenas 7 pontos em 2020 (2 vitórias, 1 empate e 3 derrotas); 2 pontinhos em 2021 (2 derrotas e 4 empates); 4 pontos em 2022 (1 vitória, 1 empate e 4 derrotas).

* Foram 13 pontos em 18 jogos. Desta vez, líder com 10 pontos em 5 jogos (3 vitórias, 1 empate e 1 derrotas). Com essa campanha, o acesso já estaria garantido em qualquer dos três quadrangulares anteriores.

* Ricardo Capanema foi o único jogador em campo nas conquistas de acesso em 2012, em Macaé, e em 2014, em Juiz de Fora. RC, símbolo da raça que o Papão tanto vai precisar no sábado.

* Vinícius, 38 anos, está vinculado ao Remo até março. O goleiro deve ganhar um novo contrato e também um concorrente capaz de tomar a titularidade do ídolo azulino.

* Das quatro chapas anunciadas para as eleições do Remo, só a de Jader Gardeline está registrada. Hoje é a vez da chapa de Antônio Carlos Teixeira, que terá lançamento oficial no Hotel Sagres. As outras duas são de Marco Antônio Pina e Renan Bezerra.

* Mário Sérgio, artilheiro do Paysandu, está a dois gols da sua marca de 2022. Ano passado ele fez 24 gols em 30 jogos pelo Fluminense/PI. Este ano tem 22 em 43 jogos.

* Um grande investidor asiático encomendou estudo sobre a possibilidade de investir num clube da Amazônia, com preferência para Belém. Vêm aí os contatos preliminares.