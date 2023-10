Revelação: 110 mil pessoas em dois jogos do Papão no Mangueirão

"Em termos de potencial, o Paysandu é o Fortaleza do norte". Para reforçar essa afirmação, em entrevista à jornalista Syanne Neno, o técnico Hélio dos Anjos disse, com ar de riso: "Ninguém coloca 110 mil pessoas em dois jogos. Foi um pouquinho mais do que foi anunciado. Isso é natural".

A intenção era apenas expressar o gigantismo do Papão, mas Hélio dos Anjos, sem querer, acabou dando um despertar para consequências na segurança pública, nos direitos do consumidor e até nos percentuais do INSS nas rendas. Fica mais uma vez demonstrada a desordem que imperou nos jogos do Paysandu contra Botafogo/PB e Amazonas, com a omissão do Ministério Público e a conivência da Polícia Militar e Bombeiros.

Paixão e rivalidade acima de tudo

Na superlotação do Mangueirão, torcedores do Paysandu sofreram muito para chegar, para entrar, para ver os jogos e para sair. Mas sofreram com o prazer de ver o gigantismo do clube traduzido no público. Paixão e rivalidade acima de tudo!

Apesar da cumplicidade do público, a superlotação repetida não deixou de ser fato grave, ignorado pelas instituições de segurança e MP, por conveniências. Além disso, foi aberto precedente para o Remo, na primeira oportunidade, também cobrar vistas grossas e tirar proveito. Quem duvida?

BAIXINHAS

* No último domingo a coluna escalou a Seleção dos Melhores desta temporada. Hoje, diante de uma fartura de opções, vai a Seleção dos Piores: Alan (Paysandu); Igor Bosel (Paysandu), Bocanegra (Paysandu), Filemon (Paysandu), Juan Tavares (Paysandu); Rithelly (Paysandu), Andres D'Agostinho (Paysandu), Laranjeira (Remo), Robert Hernandez (Paysandu); Rafael Silva (Remo) e Alex Matos (Paysandu).

* Marquinhos Santos (Paysandu) leva o troféu de pior técnico. O venezuelano Andres D'Agostinho é o pior geral, por ter passado oito meses treinando no Papão e saído sem sequer estrear. Agora está no Santa Rosa e só "jogou" 20 minutos.

* "Wânderson, hoje, é zagueiro de Série A". Frase do técnico Hélio dos Anjos consagrando a evolução do maranhense de 28 anos que só havia jogado em times do Maranhão, Paraíba, Ceará e Tocantins. Hélio vê o zagueiro Wânderson como peça prioritária nos seus planos para a Série B.

* Dia 3 de dezembro, um domingo, em Apeú, Paysandu da Libertadores contra uma seleção que vai usar uniforme do Boca Jr. Jogo para reencontro, confraternização e arrecadação de donativos para famílias necessitadas. Evento promovido por Vânderson, filho do lugar.

* Na véspera, o Paysandu vai homenagear os ex-atletas do timaço de 2003 e colocá-los em campo num amistoso para inauguração do primeiro campo do CT, em Águas Lindas, Ananindeua.

* Faltam três meses para a próxima competição oficial do futebol paraense, o campeonato estadual. O Águia, atual campeão, já confirmou o seu técnico. Vai manter Rafael Jaques, que comandou o time na Série D.

* Rogerinho Gameleira, que este ano fez sucesso no Cametá, está de volta ao Bragantino e já "garimpa" atletas. O Paysandu, com Hélio dos Anjos, é o outro clube com técnico anunciado.