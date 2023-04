Remo em Cametá na data dos 110 anos de futebol

Sim! Hoje o futebol está de aniversário no Clube do Remo. Apesar de fundado em 1905, com o esporte de regatas, o Remo entrou em campo pela primeira vez em 21 de abril de 1913. Foi num amistoso com o Guarani, no Largo de São Braz. Placar: 0 x 0. Primeira escalação do Leão: Bernardino; Valrreman e Eurico; Dudu, Aimeé e Mamede; Galdino, Mário, Antonico, Dudu 2º e Rubilar. E foi Rubiliar, no jogo seguinte, contra o mesmo Guarani, que fez o primeiro gol azulino. O Remo venceu por 4 x 1. (fonte: memorialista Orlando Ruffeil).

Nesse aniversário, o Remo joga em Cametá, às 16h30, na semifinal do Parazão, contra o Mapará. O time azulino terá um adversário super motivado, aguerrido, apesar dos problemas com atraso de salários. É jogo com todo o clima de decisão, inflamado pela polêmica sobre o gramado do Parque do Bacurau. As queixas dos azulinos foram tomadas e exploradas como se fossem insulto.

Marabá ativa "caldeirão" contra o Papão

A energia da torcida que impulsionou o Águia nas gloriosas jornadas contra Botafogo/PB e Goiás, na Copa do Brasil, vai ser ativada novamente amanhã, contra o Paysandu. Estádio Zinho Oliveira transformado em "caldeirão" no intenso incentivo ao Águia. Isso significa que o time aguiano vai impor o seu ritmo, pressionando.

Ao Paysandu cabe igualar a competitividade e explorar os eventuais erros do adversário. Nesse jogo de imposição, o Papão tem como trunfos a maturidade e a superioridade técnica. Contudo, vale observar que o Papão tem um aproveitamento de apenas 16% como visitante (duas derrotas e dois empates). Em Belém, 80,5% (nove vitórias, dois empates e uma derrota).

BAIXINHAS

* Osvaldir, lateral direito do Cametá, 35 anos, é o homem das cobranças de falta, sempre com chutes fortes e bem direcionados. Essa já era uma virtude do atleta em 2016, quando fez dois jogos pelo Remo, depois de ótima passagem pelo Nacional de Manaus, na época com 28 anos.

* Leonan dá sinais de que está voltando à melhor forma, recuperando as arrancadas e reencontrando o caminho das redes. É um lateral ambidestro, que varia bem as suas ações de ataque entre jogadas verticais e diagonais. O Remo só precisa ajustar melhor a cobertura dele na segunda linha.

* Avião para atletas do Papão na viagem a Marabá. Ônibus para o restante da delegação bicolor. Assim, o clube minimiza o desgaste da viagem para quem vai ter que suar muito contra o Águia, amanhã, e contra o Fluminense, terça.

* Paysandu alega problemas pessoais de Léo Baiano para explicar a passagem "relâmpago" do atleta. A explicação vazio suscita hipóteses. Uma delas passa por uma pendência financeira do clube com Léo Baiano, ainda de 2019. Por isso que a negociação foi arrastada.

* Águia é um time que explora muito bem os escanteios na área do adversário. Tem gols frequentes assim, com o centroavante Luan Parede e com o zagueiro Davi Cruz.

* Luis Carlos Pilar, 25 anos, alagoano da cidade de Pilar, tem seis gols em 10 jogos pelo Cametá. É a melhor fase da carreira do atleta, que disputa a artilharia do Parazão. Ano passado, o centroavante fez quatro gols em 11 jogos pelo Juazeiro da Bahia.

* Acima de Pilar, na artilharia do Parazão, estão Mário Sérgio (Paysandu) com oito e Fabinho (Remo) com sete. Whelton (Tuna), com seis, já está fora. Está estabelecida a concorrência para esta reta final.

* Chegada do técnico Cuca no Corinthians significa uma renovação de forças. Isso dobra o alerta dos remistas para o confronto de quarta-feira em Itaquera. Cuca teve duas passagens pelo Leão Azul: atleta em 1994 e técnico em 2001.