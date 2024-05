Remo: cobranças para o voltar a ser Leão

A falta de aproximação das peças e de compactação do time tem sido uma deficiência flagrante do Remo, muito por conta da apatia dos atletas. Afinal, time nenhum torna-se compacto sem intensidade nas ações, principalmente nas transições. Só uma mudança de atitude pode viabilizar o ajuste tático.

A apatia foi severamente combatida esta semana, inclusive com demissões. Jogadores estão pressionados a reagir com bravura e fidelidade ao plano de jogo do técnico Gustavo Morínigo. Tudo pela vitória sobre o Floresta, que, embora sendo “lanterna” do campeonato, será um adversário muito aceso. É um domingo para o time azulino voltar a ser Leão.

Papão, mais finalização

Arriscar mais chutes de fora da área é uma das cobranças ao time do Paysandu. Val Soares é o jogador com maior capacidade para os chutes de média distância. Assim o Papão busca meios de melhorar a produção ofensiva, que está em apenas um gol em três jogos.

O que abre boa perspectiva é o fato de o Mirassol ter tomado cinco gols nas três rodadas da Série B, indicando alguma inconsistência. Mas o fundamental é o Papão traduzir a sua ofensividade em oportunidades e gols. Afinal, essa é uma rodada que pode empurrar o time bicolor para a zona do rebaixamento. O jogo seguinte será em Belém, quarta-feira, contra o Goiás, que está no G4.

BAIXINHAS

* Marcelo Rangel, Ligger e Helder são mais experientes dos atletas que vêm jogando pelo Remo. Já vivenciaram em outros clubes as adversidades atuais do Leão Azul. São os mais credenciados para funcionarem como pontos de equilíbrio emocional para o time azulino, domingo, no fervor do jogo contra o Floresta.

* Ytalo é outro azulino “calejado” em situações de pressão e também poderia ser uma liderança importante. Mas o atacante não tem sido o melhor dos exemplos. Pelo contrário, é o maior devedor entre as expectativas criadas e o que produziu até agora. Ytalo está voltando de lesão e deve compor o banco.

* A sequência atual de quatro empates e uma derrota não é o maior jejum de Hélio dos Anjos no comando do Paysandu. Em 2019 ele ficou sete jogos sem vitória, mas também sem derrota. Foram sete empates, na Copa Verde e Série C. Os dados são do pesquisador Jorginho Neves, para quem Hélio tem um total de 102 jogos comandando o Papão, entre oficiais e amistosos.

* Leandro Vilela veio do Mirassol para o Paysandu. Ano passado o atleta fez 13 jogos e um gol pelo time principal, além de outros três jogos pelo time sub 23. Neste domingo ele veste bicolor no reencontro com o Mirassol, mas com a titularidade ameaçada. Há sinalizações de que Wesley Fraga pode entrar no time, por ser mais combativo.

* Ao entrar no jogo contra o Botafogo, em João Pessoa, Pedro Vitor arriscou dois chutes de fora da área, nos dois únicos lances em que o Remo fez o goleiro adversário trabalhar, mesmo sem perigo. Pedro Victor se diferencia pelas jogadas individuais e chutes a gol, mas ainda está retomando a sua performance físico-técnica.

* A CBF está confirmando em blocos a tabela da Série B, mas já mostrou o fim dos largos intervalos entre rodadas. O Paysandu fez os primeiros três jogos em três semanas. Vai fazer os próximos três em apenas oito dias, com viagens a Mirassol e Manaus. O campeonato passa a provocar desgaste de maratona e a exigir mais reposições.

* O Águia é o penúltimo e o Cametá é o último colocado do grupo B da Série D. Nessas condições os dois times paraenses se enfrentam neste sábado, 17 horas, em Marabá, na terceira rodada do campeonato. Alívio e renovação de esperança para quem vencer, vida infernal para quem perder, tudo na mesma em caso de empate.