Reflexão! Jogador é gente, não é peça

Na última coluna do ano (estou saindo de férias), deixo reflexão sobre o nosso olhar para atletas profissionais de futebol. Eles são gente, com todos os problemas e emoções de pais de família. Não são meras peças de engrenagem, como geralmente são vistos e tratados.

Por que esse tema, agora? Porque o perfil mudou muito. Os atletas profissionais vêm sendo moldados pelas exigências do mercado e pelo fácil acesso a conhecimentos. Ainda há "boleiros", mas perdendo espaço a cada dia. E no perfil que passa a imperar, os atletas impõem a qualidade de vida da família entre os principais fatores das suas opções de trabalho. Os clubes estão percebendo esse movimento comportamental, em que rejeitam o tratamento de "peças" e se impõem como gente. Isso explica o crescente poder das esposas nas decisões em trocas de clube e de cidade.

Belém não ajuda

Como se não bastasse a distância para os grandes centros, Belém tem como marcas o calor, o trânsito ruim, muito lixo e violência. Na concorrência com cidades nordestinas, também pelo fato de não ser praiana, Belém dificulta a atratividade, que está basicamente limitada à gastronomia e à paixão das torcidas.

Como Remo e Paysandu são clubes importadores, tem que "vender" a cidade aos atletas e esposas com argumentos mais turísticos do que futebolísticos. Bem que poderiam inspirar as autoridades governamentais nesse período pré-Conferência Mundial do Clima.

BAIXINHAS

* Desde a reabertura do Mangueirão, ficou flagrante a perda em normatização dos grandes eventos do futebol em Belém, por recuo do Ministério Público. Antes muito atuante, o MP tornou-se distante, praticamente omisso, e tudo indica que vai continuar "adormecido".

* Carlão, ex-Almería/Espanha, e Lucas Maia, ex-Puebla/México, devem formar a nova dupla de zaga do Paysandu, podem conversar em castelhano, se quiserem. Geferson falando búlgaro e Gabriel Bispo falando finlandês, não teriam com quem render conversa.

* Nem Barbalhão (Santarém), nem Modelão (Castanhal), nem a Arena Itacaiúnas (Marabá) serão utilizados no Parazão 2024. Obras pendentes e futuro imprevisível.

* Menos mal para o Águia que tem o estádio Zinho Oliveira e para o Castanhal que tem o seu estadinho na área do CT. Pior para São Francisco e Tapajós, instalados em Belém e Paragominas.

* Um dirigente de clube disse à coluna que arranjaria um jeito de acionar a Justiça, por meio de um torcedor, caso o seu clube seja eliminado na semifinal do Parazão e tenha que disputar outra etapa para acesso à Copa do Brasil ou Série C.

* A alegação é que o regulamento foi alterado pelo segundo ano seguido, contrariando o Estatuto do Torcedor. Ocorre que agora a questão é da Lei Geral do Esporte. A coluna ouviu Del Filho, diretor de competições da FPF.

* Ele disse: "Amigo, o tema foi amplamente debatido pelos clubes no congresso técnico e por unanimidade concordaram em não ter mais a disputa do 3° e 4°, e as vagas das competições nacionais decididas na Copa Grão-Pará. Nosso jurídico deu parecer favorável pela mudança, em virtude do surgimento da lei geral do esporte".

* A última edição da coluna, antes das férias do colunista, coincide com o aniversário (60 anos) de Charles Guerreiro. Esta coluna é dedicada ao aniversariante "sessentão", que teve carreira coroada de sucesso no futebol e tem uma história de integridade e dignidade. Parabéns, Charles Guerreiro!