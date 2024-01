Re-Pa se impõe à presença do Mengão

Flamengo super estrelado, clube mais querido do país, arrasta povo... Mesmo com todo o apelo que tem, o Mengão não supera o Re-Pa como pauta principal da imprensa e dos bate papos de torcedores. Belém é uma das raras capitais do Brasil cujo maior clássico se impõe a qualquer grande atração nacional. Isso pode ser medido nessa repercussão e confirmado na venda de ingressos. Dois megaeventos!

O jogo do Campeonato Carioca em Belém provoca debate entre os que aprovam e os que reprovam. Há espaço para todas as opiniões! É um fato dos novos tempos, nessa explosão das comunicações e na dinâmica mercadológica que atropelam qualquer resistência. O melhor de tudo é constatar que o Re-Pa não tem concorrência, nem em matéria de audiência, nem na expectativa do público.

De novo, 'vire-se quem puder'?

Com um dos melhores estádios do país, Belém entrou na rota dos grandes eventos, como o de hoje. No entanto, não houve nenhum fato novo nos últimos dias que indique melhorias no trânsito, no estacionamento, no acesso ao estádio, nos preços de produtos e serviços.

Nos últimos jogos de grande público imperou o “vire-se quem puder”, que está desenhado para se repetir hoje e domingo. É como se torcedor não fosse consumidor e muito menos cidadão.

BAIXINHAS

* Nicolas antes do Papão: 10 anos de carreira, 13 clubes e 13 gols. No Papão, 106 jogos (dois anos e seis meses de trabalho), 43 gols, títulos e honrarias de ídolo, salário grandioso, além da saída para boa passagem pelo Goiás e fracasso no Ceará. Domingo, o 16° Re-Pa dele, já com oito gols nessa história.

* Discreto até agora, o azulino Ytalo vai ter domingo um jogo que o desafia a ser protagonista. Ytalo tem o perfil dos jogadores que crescem nos jogos grandes. Vice-artilheiro da última Série B, pelo Sampaio Corrêa, o atacante está com apenas um gol em três jogos pelo Leão Azul.

* Copa do Brasil pode antecipar o reencontro do Remo com o Ypiranga/RS. Basta que o Leão elimine o Porto Velho e o time gaúcho passe pelo River/PI. E o Paysandu, contra o Ji Paraná, tem caminho traçado para novo confronto com o Juventude, que o tirou da Copa do Brasil em 2016.

* Enquanto Remo e Paysandu seriam visitantes na segunda fase, o Águia seguiria jogando em casa, contra Capital/TO ou Tocantinópolis. Dureza é encarar o Coritiba tendo que vencê-lo. Antes disso, a missão de reagir no Parazão, agora sob comando de Mathaus Sodré. De repente, a perspectiva pode elevar o ânimo.

* Flamengo traz a Belém grupos de torcedores do Amapá, Maranhão, Piauí, Ceará e de cidades paraenses distantes da capital. Grande parte do público do jogo de hoje jamais foi ao Mangueirão. Estreia oficial de De La Cruz é o maior atrativo rubro-negro.

* Hélio dos Anjos, que disse querer que o Flamengo se dane (forma de dizer que só lhe importa o Paysandu), foi terceiro goleiro no Mengão no final dos anos 80, abaixo de Raul e Cantareli.

* Conveniências acima de tudo! Parazão ganha remendo no regulamento para facilitar a migração de jogos do interior para a capital. Assim, gramados impróprios no interior ajudam mais nas vontades do que atrapalham nos compromissos.