Quem não avançar na Série C, cai no vazio dia 3 de Setembro

Faltam menos de dois meses para o fim desta fase da Série C. Quem não se classificar, terá quatro meses no vazio. Pior que isso, só a hipótese viva do rebaixamento à Série D.

A situação do Paysandu é mais preocupante pelo estágio deficitário do time, pela pressão emocional e até mesma pela tabela. O Papão tem quatro jogos fora, contra Amazonas, América, Altos e Confiança, e quatro em casa, contra Remo, CSA, Náutico e Pouso Alegre. Dos 24 pontos que vai disputar, precisa de 8 ou 9 para não cair, e 16 a 18 para se classificar.

O Remo, com um ponto a mais, precisa de aproveitamento semelhante nas oito rodadas, mas o time está alguns degraus acima do rival e passa melhores expectativas. O Leão vai o Re-Pa e vai visitar Náutico, Manaus e CSA. Em Belém vai enfrentar Operário, Ypiranga, Volta Redonda e Altos.

De olho em nomes do exterior

Clubes das quatro séries estão de olho em atletas que estão voltando do exterior. Bem os casos dos contratantes compulsivos Remo e Paysandu, para a reta decisiva da Série C.

Se você quer saber sobre o fôlego financeiro de Leão e Papão em tamanha gastança, a pergunta é nossa também. O fato que os dois seguem agindo no mercado. O regulamento da Série C admite inscrições até 4 de agosto, mas permite outras oito inscrições com substituição, até 25 de agosto.

BAIXINHAS

* Sem dar nomes, Hélio dos Anjos chegou falando em dois atletas que gostaria de ter no elenco bicolor. Seriam o volante MatheusTrindade e o atacante Lucca.

* O nome do momento, porém, é Wescley, meia de 31 anos, ex-Ceará, que está no Golfo Pérsico. Outro é um atacante de beirada, que, por especulação, seria Nickson, do Atlético da Bahia.

* O Remo viu bem o lateral Evandro, do Águia, para resolver uma urgência no time. É um jogador que chega em forma, aos 26 anos, muito determinado a dar certo.

* A recontratação de Paulinho Curuá não é solução para qualquer urgência, mas é uma opção que pode se tornar importante ao entrar em forma. PC volta depois da desilusão de quem sonhou com a Série B.

* Está em avaliação no Paysandu uma investida para comprar parte dos direitos econômicos de Mário Sérgio. Além do investimento válido, seria uma forma de segurar o artilheiro na Curuzu.

* Allan deve ser o goleiro do Papão no sábado contra o Amazonas. Afinal, Thiago Coelho e Gabriel Bernard não estão em boa fase, e Matheus Nogueira precisa ser melhor preparado.

* Eis bicolores no Amazonas e o total de jogos pelo líder da Série C na temporada: Jimenez 9, Robert Hernandez 0, Ruan 16, Laércio 15, Rafael Tavares 23, PH Guimarães 22, Betinho 4, Vitor Salinas 7.

* Ex-azulinos no Amazonas: Renan Castro 18, Gustavo Ermel 6 e Júlio Rush 11. Também está no elenco o atacante paraense Douglas Silva, revelação da Desportiva, com 18 jogos. Fernandinho, 5 jogos, ex-Remo, está de saída.