Que seja uma feliz decolagem em Pouso Alegre

Por enquanto, o "avião" azul marinho apenas taxiou na pista da Série C, sem sair da zona vermelha, para angústia da nação remista. A chegada do comandante Catalá abriu o horizonte e aqueceu as turbinas. Então, que a jornada deste sábado seja a feliz decolagem azulina em Pouso Alegre.

É importante a confiança se instalar no Remo. Isso é fortalecimento emocional. Mas, trazendo os pés para o chão, é também importante entender que o time ainda não engrenou e que o adversário está entusiasmado pela vitória sobre o Figueirense, em Florianópolis. Missão nada simples em jogo estratégico para o Leão soltar o urro de protagonista que está devendo no campeonato.

Que desta vez o lobo fique esperto na floresta

Ano passado, já classificado, o Papão foi muito à vontade ao confronto com o Floresta, e foi derrotado em plena Curuzu. Desta vez, vai pressionado, na zona de rebaixamento. Que desta vez o lobo fique muito esperto na missão florestal.

Sem público na Curuzu, pressão moderada e motivação interna. Mais do que nunca, será importante os bicolores incentivarem uns aos outros em campo. Eles tiveram uma conversa sobre isso esta semana. Sabem muito bem que uma vitória, domingo, melhora muito a atmosfera, assim como uma derrota causaria estragos. Esse é, portanto, um jogo chave.

BAIXINHAS

* Esta sexta-feira tem "parabéns pra você" na delegação remista. Muriqui está completando 37 anos. Atleta mais rico financeiramente e de melhor currículo no elenco, ídolo na Ásia, Muriqui é gente simples. É um queridão dos colegas e terá merecidas homenagens.

* Vinícius, que tem 38 e já vai chegar aos 39 anos em novembro, é o "vovô" do envelhecido elenco remista. Em seguida, Elton que completa 38 em agosto, Muriqui que está completando 37 hoje, Rodriguinho com 35, Jean Silva, Claudinei e Marcelo com 34 anos.

* Gabriel Bernard, Wanderson, Arthur, Nenê Bonilha e Vinícius Leite, os cinco atletas do Paysandu pendurados com dois cartões amarelos. O jogo seguinte do Papão será em João Pessoa, contra o Botafogo.

* Jogando em casa, o Pouso Alegre venceu o Brusque (1 x 0) e foi derrotado pelo São Bernardo (2 x 0) e pelo Náutico (1 x 0). Dos seus 11 pontos, o Pouso Alegre obteve sete como visitante.

* Floresta fez apenas dois pontos como visitante, ao empatar com o Botafogo em João Pessoa e com o São José em Porto Alegre. Em Fortaleza, sete pontos conquistados.

* Remo e Paysandu atestam nesta Série C a importância do fator emocional no futebol, mas que vale para qualquer atividade humana. Hoje, o castanhalense Lennon Santos, primeiro engenheiro emocional do país, lança na cidade modelo o seu livro Mentalidade Empreendedora.

* Um pedido de vista ao processo e o STJD inviabilizou, sem dizer "não", o acesso de mulheres e crianças à Curuzu no dimingo. Informalmente, pode ter pesado o episódio das bombas em mais uma ação violência de "torcedores" bicolores, em Ponta Grossa/PR, que tende a provocar outra punição ao Paysandu.

* Beach Tennis está na terceira etapa do principal torneio paraense, com atletas de vários municípios, na Arena D'Beach, no bairro da Pedreira. Esta etapa irá até o próximo dia 25. Os melhores do torneio irão à Copa das Federações, programada para Fortaleza.