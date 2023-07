Por que mexer com Mário Sérgio?

Nesta temporada de tantas decepções, o artilheiro bicolor Mário Sérgio (18 gols em 32 jogos), é o principal caso de sucesso individual no futebol paraense. No entanto, o Paysandu afasta da área o seu goleador e dando espaço ao centroavante Nicolas Careca. O que justifica?

Há apreensão pelo risco de Mário Sérgio ser levado neste meio de ano por um clube da Série B. O Paysandu poderia, portanto, estar se preparando para a perda iminente. Se não for por isso, é uma desinteligência.

Mário Sérgio, um dos 10 maiores artilheiros do país na temporada, é um atacante com bons recursos de finalização e muito aplicado nas funções sem bola. MS é jogador de investidores, o Paysandu é a vitrine e a performance do atleta o torna alvo no mercado.

Remo não entrega o que prometeu

Minutos depois do 0 x 0 com o América de Natal, o Remo prometeu cinco jogadores que chegariam prontos para entrar e resolver. Chegaram quatro. Vitor Leque causou boa impressão, Marcelo foi discreto, Élton discretíssimo e Rafael Silva chamou mais atenção pelo seu extracampo. Por indisciplina, o atleta foi afastado do elenco e vai se recuperar de lesão para rescindir.

Ricardo Catalá tem crédito inegável com sua invencibilidade em sete rodadas, mas já constrói um débito ao assinar contratações graciosas.

BAIXINHAS

* Ano passado, o Paysandu caiu no ridículo com a contratação de Pipico, que tinha números de ex-jogador em atividade. Este o Remo trouxe Élton, também com números recentes que não o referendam. Élton seria o "Pipico azulino"? O tempo vai responder.

* Tuna, 10 jogos sem perder na Série C. Se vencer ou empatar com o São Francisco/AC, domingo, em Belém, o time cruzmaltino iguala a marca construída no Parazão 2007. Naquela invencibilidade, a Tuna conquistou o 1° turno estadual. Pesquisa do colaborador Jorginho Neves.

* Jogos restantes para o Paysandu na primeira fase da Série C. Fora contra Amazonas, América, Altos e Confiança. Em Belém contra Remo, CSA, Náutico e Pouso Alegre.

* Ao Remo restam, em Belém, jogos contra Operário, Paysandu, Ypiranga-RS, Volta Redonda e Altos. Como visitante o Leão vai enfrentar Náutico, Manaus e CSA. Esta fase vai terminar dis 3 de Setembro.

* Robinho é o maior salário do futebol paraense. Investimento muito arrojado do Paysandu, até agora injustificado em campo. Jogador muito apagado! Paulão e Nicolas Careca, com 60% cada do salário de Robinho, também entre os mais caros.

* No Remo, as últimas contratações não foram no mesmo patamar financeiro do rival, mas estão caras pela falta de resultado. O fato é que se existe um ranking na Série C em que Leão e Papão lideram é de folhas salariais.

* Calendário muito danoso para Remo e Paysandu. Um agravante entre os motivos do baixo rendimento físico das equipes, que tiveram intensa maratona de jogos e viagens na junção da Copa Verde, Copa do Brasil, Parazão e Série C. Isso ajuda a explicar, mas não justifica o fracasso.