Pela terceira vez, Papão é dos Anjos

Ao trocar Marquinhos Santos por Hélio dos Anjos, o Paysandu muda de atmosfera e instala uma certeza na Curuzu: chega um comandante sem compromisso com forças influentes, capaz de passar uma régua e estabeler novo ciclo.

Hélio dos Anjos passa segurança, mas não é mágico. O time ainda terá sérios problemas no sábado, contra o Brusque. Fará diferença, porém, o estado de ânimo, inclusive da torcida. Forças convergentes para um Papão revigorado em todas as valências, sobretudo emocionais, para um jogo que deverá exigir superação. Ouviremos Hélio dos Anjos falar muito em "imposição física".

Aplausos para quem era execrado no Remo

Nos seis jogos em que foi comandado por Ricardo Catalá, o Remo tomou apenas dois gols. Melhor, só o Operário/PR, que não tomou gol nenhum nas últimas seis rodadas. Antes, em quatro rodadas o Leão Azul havia tomado 9 gols.

Diego Ivo e Diego Guerra são aplaudidos agora por quem os execrava. Vinícius, também achincalhado, está recuperando o respeito de todos. Por quê? Claro que isso é efeito do trabalho do técnico Catalá. E o que ele está fazendo é elevar a competitividade do Remo com marcação intensa, avançada e organizada. A última linha de defesa ganhou proteção, e o time ainda tem larga margem de crescimento. Isso é processo!

BAIXINHAS

* Ricardo Catalá conseguiu os avanços no Remo sem tempo para treinamentos e recuperação física dos atletas. Passou a ter esse tempo há duas semanas. É importante considerarmos o estágio do processo e os resultados já evidentes para sermos justos na avaliação. O crédito dele é inegável!

* Na rodada passada, tanto o Leão como o Papão sentiram, por alguns minutos, o gostinho de entrar no G8, enquanto estiveram vencendo. A próxima rodada não dará essse gostinho, mas quem vencer (se vencer!), bate à porta do G8.

* Tanto Jean Silva no Baenão como Gabriel Bernard na Curuzu viraram alvos de afagos providenciais dos companheiros. Solidariedade expressando o espírito de grupo e a compreensão de que no futebol qualquer um pode virar vilão, a qualquer momento.

* Com Paulão e Wanderson suspensos, o Papão deverá ter Filemon e Naylhor na dupla de zaga contra o Brusque. Outra opção seria Jacy Maranhão. O recém-contratado Wellington Carvalho só estará legalizado para o jogo contra o Amazonas, por tratar-se de transferência internacional.

* Fabinho vai reassumir o seu espaço no ataque do Remo, contra o Floresta, tendo a sombra de Élton no banco. Um tem o que falta ao outro. O titular esbanja vigor físico para a primeira marcação. O reserva não tem a dinâmica física, mas é especialista em finalizações.

* Paysandu 69 x 68 Remo. É esse o placar da quantidade de tecnicos nos 23 anos deste século. No Papão, Márcio Fernandes quebrou em 2022 uma sequência de 20 anos sem um técnico abrisse e fechasse uma temporada. O anterior havia sido Givanildo Oliveira.

* No Remo nem os memorialistas mais dedicados sabem quem foi o último técnico a cumprir uma temporada inteira, do primeiro ao último jogo, tal é a longa rotina de trocas.