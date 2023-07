Pela conjuntura, que consequência terá o Re-Pa?

Além dos três pontos, o vitorioso do Re-Pa vai levar o capital moral. Para o Papão, seria estado de graça em sua reação no campeonato. Para o Leão, antes de tudo, vencer o rival seria uma forma de evitar o cáos, mas também uma renovação de gás. Para os dois times, vitória no Re-Pa seria uma alavanca emocional para a aceleração na reta decisiva da classificação. Um empate não mudaria em quase nada o cenário atual. Derrota seria como patinar no atoleiro.

O Paysandu no bloco intermediário, o Remo no bloco de baixo, as distâncias tão curtas e o campeonato tão dinâmico na tabela de classificação. Toda essa conjuntura transforma o Re-Pa numa decisão. Os exagerados diriam que "a terra vai tremer" para azulinos e bicolores na segunda-feira.

Rivais juntos em ação solidária

Paysandu e Remo vão disponibilizar 50 ingressos, cada, para doadores de sangue que forem ao Hemopa, de quinta a sábado, e fizerem a doação. Louvável ação solidária conjunta dos rivais às vésperas do Re-Pa, com efeito providencial para o banco de sangue. Nas vendas, os ingressos devem custar 50 e 100 reais.

A dupla Re-Pa tem um poder inestimável de comunicação e de mobilização. É sempre digna de aplausos qualquer iniciativa nesse sentido, mais ainda pelo exemplo que representa para o público em geral às vésperas de um jogo tão decisivo como será o da próxima segunda-feira.

BAIXINHAS

* Com 59 cartões (52 amarelos e 7 vermelhos) o Paysandu é recordista na Série C. Esse lamentável recorde é produto de déficit físico, que levava o time a cometer muitas faltas e reclamar em excesso da arbitragem. São condutas que devem mudar à medida que o time evoluir.



* Pendurados no Papão para o Re-Pa: Edilson, Mario Sérgio, Vinícius Leite, Gabriel Bernard, Arthur, Fernando Gabriel. No Leão Azul: Muriqui, Claudinei, Diego Guerra, Gustavo Bochecha, Kevin, Diego Ivo, Rodriguinho e Zé Carlos.

* Ninguém suspenso no time azulino. O lateral Lucas Mendes, que numa informação anterior teria três, tem apenas um amarelo. A questão agora é se Uchôa terá ou não terá condições de jogar na segunda-feira, após duas semanas sob cuidados médicos.

* Pelos números atuais do campeonato, 29 pontos dariam classificação à segunda fase da Série C. E para evitar o rebaixamento a linha está em 22 pontos. Esse cálculo é feito com base nos atuais percentuais de aproveitamento.

* Tuna igualou sua marca de 2007 com a invencibilidade em 11 jogos, e está entre os oito já classificados na Série D: Tuna, Democrata-MG, Hercílio Luz-SC, Nacional-AM, Ferroviário-CE, Retrô-PE, Athletic-MG e Portuguesa-RJ.

* Índio, do Operário, um jogador que impressionou com atuação impecável contra o Remo. É o líder da defesa mais consistente da Série C. É zagueiro, volante e lateral-esquerdo.

* Está no mercado a nova camisa do Paysandu. La Negra, alusiva à origem do clube (Time Negra) e à negritude da sociedade, sobretudo nas contribuições culturais.