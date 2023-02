Parazão não segue linha da Fifa

A Copa do Catar teve jogo com até 27 minutos de acréscimos. A Fifa reafirmou no recente Mundial de Clubes, no Marrocos, a preocupação com a reposição do tempo perdido no futebol. Novamente, vimos jogos mais alongados. A CBF já anunciou que vai fazer a mesma exigência aos árbitros das suas competições. A FPF, porém, ainda não aderiu. Jogos do Parazão continuam no velho padrão, premiando os "catimbeiros" com acréscimos que correspondem ao tempo perdido.

A FIFA busca o mínimo de 60 minutos de bola rolando. Afinal, é por bola em jogo que o público e os patrocinadores pagam. Está em avaliação, inclusive, a hipótese de os árbitros pararem o cronômetro quando a bola parar nos atendimentos a atletas caídos por lesão ou por fingimento. No Brasil, talvez o país campeão em "catimbas", a medida teria grande impacto e seria muito bem vinda.

Paysandu x Tapajós

Torcida bicolor animada com o novo time e um adversário que, pelo mau começo, torna o Papão ainda mais favorito. Mas o Tapajós passa por uma mudança de comando. Sai das ideias de jogo defasadas de Artur Bernardes para as concepções de Robson Melo.

Mesmo com esperada melhora no Boto, deve prevalecer a superioridade do Papão. Vejamos se com ou sem estresse, com ou sem susto. Pelas primeiras impressões o Paysandu vai a campo com o crédito construído na vitória convicente sobre o Itupiranga, enquanto o Tapajós leva o débito de fracas atuações e derrotas para Cametá e Caeté. "Lanterninha"! Único que ainda não pontuou no campeonato.

BAIXINHAS

* Jogo mais internacional de toda a história centenária do Campeonato Paraense, com cinco nacionalidades em campo: paraguaio e venezuelano no Papão, ganês e nigeriano no Boto e os brasileiros das duas equipes. Se não estivesse em recuperação de lesão, o colombiano Bocanegra seria mais um gringo em campo.

* Idiomas do jogo: os gringos sulamericanos do Papão falam espanhol. No caso deJorge Jimenez, um bom portunhol. Os africanos do Tapajós, o atacante Amoako o volante Elvis Ogbe falam inglês.

* Para um campeonato que se propõe a ser inclusivo, pegou muito mal a falta de banheiros para mulheres no estádio de Ipixuna. Depois dos protestos, banheiros químicos chegaram no meio do segundo tempo. Dos demais estádios, será que todos atendem dignamente o público feminino?

* Qual será o santo de Raí? O menino Ely, grande promessa azulina, está se recuperando de lesão. Leonan já está novamente sob cuidados médicos. (Fez o último jogo integral em julho, no 0 x 0 com o Botafogo na Paraìba). E assim, Raí segue titular na lateral esquerda do Leão, apesar do rendimento discreto.

* Mário Sérgio (Paysandu), Muriqui (Remo) e Ryan (Tapajós) dividem a artilharia do Parazão com dois gols, cada, mas o bicolor tem um jogo a menos e hoje pode se isolar, se marcar contra o Tapajós.

* No entanto, Mário Sérgio será marcado justamente pelo concorrente Ryan, zagueiro de 21 anos, paraense, forte candidato a prêmios de revelação do campeonato. Ryan esteve lesionado no ano passado e foi recuperado pelo Paysandu.