Para o Papão, o desempenho é tão importante quanto o resultado

O Paysandu vive uma transição de comando, de Márcio Fernandes para Marquinhos Santos. O time está em adaptação à nova mentalidade e reagindo bem no desempenho. Hoje, é muito importante que pontue em Erechim, diante do Ypiranga. Mas é o rendimento que vai confirmar ou negar a evolução do time. Se seguir evoluindo, dará a certeza de decolagem mais cedo ou mais tarde, num universo de 19 rodadas, onde vai avançar à segunda fase e ter chance de acesso quem tiver crescimento gradativo.

Para o Remo, domingo, contra o Amazonas, o resultado será tudo. É vencer e renovar o fôlego ou não vencer e já viver uma asfixia. Se vencer com bom desempenho, com o prometido aguerrimento, será a renovação das esperanças. Jogo com ares de decisão!

Penalidade máxima

Muita lama na vala do esquema de apostas no futebol brasileiro. Mais de 120 atletas sob suspeita (16 já viraram réus) e as investigações se direcionam para árbitros na operação Penalidade Máxima. Em que isso vai dar? Risco até de suspensão das quatro séries do campeonato brasileiro.

O esquema começou cooptando jogadores mais pobres, dos campeonatos menos destacados na imprensa. Agora as investigações mostram o esquema funcionando até na Série A, com muita grana. A operação explodiu na mídia. Terá que haver punição exemplar aos criminosos, pelo bem dos interesses contidos na indústria do futebol, inclusive a paixão popular.

BAIXINHAS

* É provável que surjam nomes e episódios do futebol do Pará nas investigações, mas até agora nenhum veio à tona. Por enquanto, só desconfiança por alguns sintomas e as inevitáveis especulações nas redes sociais.

* Na sessão ordinária de ontem, o Pleno do TJE indeferiu medida cautelar da Procuradoria Geral do Estado contra a lei municipal que liberou a venda de cerveja e outras bebidas alcoólicas nas praças esportivas de Belém. Sinal verde, pelo menos até o julgamento do mérito, que ainda não tem previsão de data.

* Contra o Figueirense, Marquinhos Santos escalou três volantes e potencializou a ofensividade dos laterais Edilson e Igor Fernandes. Não deve ser diferente o plano para o jogo de hoje. João Vieira no lugar de Jacy Maranhão, que está suspenso.

• Sem clima pra festa, Anderson Uchôa completa 100 jogos pelo Remo no domingo, contra o Amazonas. O sergipando fez 47 jogos em 2021, 33 em 2022 e 19 este ano. Pelo Paysandu goram 45 anos em 2019 e 2020. Fez três gols pelo Papão e seis pelo Leão.

* No Paysandu, Arthur não vem compensando as limitações técnicas com aplicação tática e entrega física, como ocorreu no Remo. Uma contratação surpreendente, pelo que já não se esperava do atleta.

* Decisão do Parazão 2023: Águia x Remo na próxima quinta-feira, Remo x Águia na outra quinta. Decisão do 3° lugar: Cametá x Paysandu no próximo domingo, Paysandu x Cametá na quarta-feira. Datas para decisão da Copa Verde (Paysandu x Goiás) seguem indefinidas.

* Êxito nas investigações levou a Polícia Civil do Pará até Patrick Luiz Dias da Costa, preso ontem em Maceió, pela morte do torcedor corintiano Rafael Merenciano, às proxidades do Mangueirão, há 29 dias, na noite de Remo x Corinthians. Segundo a Polícia, Patrick é integrante da "Terror Bicolor".