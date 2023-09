Papão x Voltaço: ataques melhores que as defesas

Tanto Paysandu como Volta Redonda são mais fortes atacando do que defendendo. Esse é bem o caso do Voltaço: 33 gols marcados e 19 tomados. Um time muito ofensivo que exige todos os cuidados dos bicolores.

Os jogos desta fase são para atenção máxima, mais ainda quando as duas defesas não transmitem confiança. Pelo perfil do adversário, o Paysandu precisa jogar na sua melhor característica, de imposição física, no aguerrimento, em meio à tensão de um jogo tão importante.

A bola alta em escanteios cobrados por Robinho tem funcionado bem para o Papão, assim como a eficácia de Mário Sérgio na área. Hoje está novamente no pacote das estratégias. No Voltaço, atenção para a dupla ofensiva Ítalo Carvalho (9 gols em 18 jogos) e Samuel Granada (5 gols em 10 jogos).

SAF volta à pauta na Tuna

Pouco ou nada se fala de SAF (Sociedade Anônima de Futebol) no Remo e no Paysandu. Na Tuna o assunto surgiu há cinco anos em investida de um grupo português, liderado pelo ex-jogador tunante Mariolino. Desde então, o assunto esquentou, gelou e voltou a esquentar.

Mariolino acenou com advogados pelo cumprimento do contrato que teria sido engavetado no clube. Ele diz ter sido chamado para detalhar o projeto à Assembleia Geral da Tuna, este mês. Mas o presidente da AG, Jacinto Campina, nega e condena a parceria.

BAIXINHAS

* Jacinto Campina sobre SAF na Tuna: "Não temos dívidas, nem colocaremos nosso patrimônio em aventura. Quando for a hora certa , se houver, aí sim, convocarei a AG para conhecer, discutir, analisar, votar e decidir".

* Mariolino diz ter a verba para um mega investimento e uma equipe técnica portuguesa para fazer a Tuna virar indústria de futebol, exportadora de talentos para o mercado europeu, vitoriosa nas competições nacionais.

* Vinícius tem contrato com o Remo até março. O goleiro vai completar 39 anos em novembro. Um novo contrato vai depender do que Vinícius produzir nos primeiros meses da próxima temporada. É provável que renove.

* Contratação do lataral esquerdo Kevin, logo após a chegada de Hélio dos Anjos, foi providencial para o Paysandu, pelas lesões de Eltinho e Igor Fernandes. Com sua força física e razoável potencial técnico, Kevin está resolvendo plenamente.

* Mesmo que Paysandu e Volta Redonda façam um grande jogo, o futebol não será tão espetacular quanto o show da torcida, hoje, na Curuzu. Mulheres, crianças e adolescentes dentro, e os homens fora do estádio, na travessa do Chaco.

* A energia da torcida feminina no estádio está sendo tão positiva, que a pena aplicada pelo STJD parece funcionar mais como prêmio do que como punição. Experiência válida em todos os aspectos.

* Começa uma articulação de bloco para mudar o formato da Série C. Mais uma investida junto à CBF para pontos corridos, ida e volta, tal como a Série A e a Série B. A CBF sempre alegou custos altos para dizer "não", mas a competição vem tendo elevação de receitas.

* Goleada sobre o São Raimundo por 4 x 0, em Roraima, mostrou bem a força do Remo na Copa do Brasil Sub 20. Jogo de volta, no sábado, para confirmação da classificação. Leãozinho invicto há 17 jogos, com 13 vitórias e 4 empates.