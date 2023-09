Papão vai reencontrar a única vítima que fez fora do Pará

Foi sobre o Amazonas a única vitória do Paysandu como visitante (2 x 1) na Série C. Sábado o Papão estará de volta a Manaus para reencontrar a vítima, num cenário diferente, mas novamente sob pressão. O empate com o Volta Redonda em Belém exige que o Papão pontue em Manaus.

O reencontro, sábado, vai ocorrer após dois meses, com novos personagens. Desta vez, o Amazonas vai ter o artilheiro Sassá e os recém-contratados Diego Torres, Igor Bolt, Léo Guerra, Dioguinho (ex-Leão e Papão) e Patrick. No Papão, as caras novas desses últimos dois meses são Kevin, Ronaldo Mendes, Mirandinha, Alencar, Wesley e Gustavo Custódio.

Atleta disse "não" ao Paysandu por ser remista

Talvez Paulinho Curuá não confirme, mas a informação veio de mais de uma fonte. Ao sair do Remo, o atleta foi procurado pelo Paysandu para negociar contratação e disse "não" por ser apaixonado pelo Remo. Paulinho, natural de Curuá, jogou nas categorias de base do Leão Azul e surgiu no futebol profissional pelo Tapajós.

Quando se transferiu do Boto para o Leão, os dois clubes se tornaram sócios igualitários sobre os direitos econômicos. Ao final do contrato, não houve acordo para renovação e o volante ficou disponível. Foi quando o Paysandu tentou contratá-lo. Depois meses depois, Curuá voltou para o Baenão mediante à compra de mais 30% dos direitos. Agora, 80% do Remo e 20% do Tapajós.

BAIXINHAS

* O "não" de Paulinho Curuá ao Papão, por razões sentimentais, foi dito em 2005 pelo bicolor Lecheva ao Remo. Pikachu, na base, teve breve passagem pelo Remo, mas fez questão de voltar para o Paysandu, sob apelo do coração.

* Ao contrário, o atacante Paulo Sérgio (1990) defendeu o Remo apesar da paixão pelo Paysandu. Mesquita e Marinho (década de 80) e Agnaldo (1998) foram campeões pelo Papão sendo azulinos.

* É impublicável o que consta na súmula do jogo Paysandu x Volta Redonda como motivo da expulsão do técnico bicolor Hélio dos Anjos. O maior peso é para repetitivos xingamentos homofóbicos ao árbitro assistente que infornou o tempo de acréscimo: 5 minutos. Hélio nega a homofobia.

* Em geral, liderados refletem a conduta do líder. Hélio dos Anjos diz que prefere os homens do banco "jogando", ou seja, pressionando a arbitragem.

* Essa é uma conduta que tem preço. Desde o início da temporada, os árbitros estão reagindo com cartões, por orientação do comando nacional de arbitragem. Técnicos, assistentes e atletas sabem disso.

* Lecheva, coordenador técnico do Papão, foi gestor e técnico na ascensão estadual do Amazonas, clube que completou quatro anos de história em maio. Antes, Lecheva havia feito destacado trabalho no Nacional.

* Remistas na expectativa pela confirmação da candidatura de Antônio Carlos Teixeira à presidência do clube. Marco Antônio Pina já é pré-candidato pela oposição e outros nomes de lançam em especulações.