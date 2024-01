Papão põe moral em jogo

Uma vitória sobre o Águia, em Marabá, amplia o moral do Papão para o Re-Pa. Uma derrota, porém, pode azedar o clima na semana de preparação para o clássico. E esse é um fator a mais de importância para o jogo deste sábado (27) contra o atual campeão estadual. O Águia está pressionado pelo começo de campanha abaixo das expectativas e vai usar todas as armas para ficar bem a torcida. O Paysandu é um time sempre aguerrido. Certeza de um jogo disputado na imposição física.

Com desfalques a cada jogo, Hélio dos Anjos vai descobrindo soluções e, aos poucos, estruturando o time bicolor. Nesta fase o campeonato estadual dá essa possibilidade, pela facilidade na missão de classificação. Porém, há o Re-Pa! Não há como disfarçar. O clássico muda a atmosfera e exige o máximo na preparação e no confronto. Faltam dez dias para o dia da “prova dos nove”.

Camilo e sua sutileza decisiva

Como se estivesse no futevôlei, Camilo ajeitou como peito para a finalização de Echaporã no gol da vitória sobre o Castanhal. Mas já na goleada sobre o Canaã, com um toque sutil, ele colocou Ytalo na cara do gol. Só os talentosos têm esse poder de simplificar e resolver. Camilo já é festejado pela torcida como craque e mais ainda pelos colegas como facilitador.

Ricardo Catalá, que conhece muito bem o atleta, vem tendo o cuidado de dosar o seu desgaste. Afinal, Camilo está com 37 e já vai completar 38 anos em março. Ele se mantém competitivo por ser muito dedicado ao trabalho, no que funciona como inspiração para os colegas. É uma referência de conduta! Camilo não perde oportunidade de manifestar sua felicidade por estar jogando para uma torcida grande e apaixonada.

BAIXINHAS

* Edilson, Wanderson, João Vieira e Nicolas, os quatro do atual time que já defenderam o Paysandu em Marabá. Juninho também sabe onde vai pisar. Ele esteve no Zinho Oliveira pela Tuna.

* Dieguinho está de prontidão para substituir Bruno Limão na lateral-direita do Águia. Mas BL está em tratamento intensivo da lesão no joelho com alguma esperança de ficar apto. Improvável!

* "Todos precisam entender, inclusive vocês [imprensa] que os garotos vão errar e que isso faz parte do processo". Palavras de Ricardo Catalá sobre a importância de todos serem compreensivos com os meninos da base que ele está botando para jogar.

* Júnior Amorim, 52 anos, é o substituto de Uidemar Oliveira nas funções de técnico do Cametá. Uidemar foi muito festejado no início do trabalho no Mapará, mas logo sofreu desgaste ao queixar-se seguidamente das condições de trabalho. Com dois empates, já foi substituído.

* É evidente que Val Soares está em processo de adaptação nesse retorno de Portugal, rendendo menos do que já poderia estar produzindo no Papão. É questão de tempo o crescimento desse paraense de Tailândia, ótima contratação do Paysandu.

* Regulamento do Parazão. Os grupos servem apenas para definição de quem joga contra quem na primeira fase. A classificação é em tabela única, do 1° ao 12°. Os oito primeiros vão às quartas de final. Os dois últimos são rebaixados. O 9° e o 10° nem avançam, nem caem.

* Os quatro vitoriosos das quartas irão à semifinal. Os quatro derrotados terão dois cruzamentos pela Copa Grão-Pará. Os dois derrotados na semifinal entram na semifinal da CGP, já para disputa de acesso à Série D. A FPF ainda precisa esclarecer melhor, mas o campeão da CGP deve entrar na Copa do Brasil.