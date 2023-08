Papão pode subir duas ou descer até quatro posições

Se vencer neste domingo, o Paysandu (23 pontos) supera o Náutico (25) e pode superar também o São José (24) que recebe o Figueirense. Assim, o bicolor subiria para a sexta posição.

Se empatar, o Papão já correria um grande risco de sair do G8. Com derrota, poderia descer até quatro posições, já que os quatro times imediatamente abaixo têm 22 pontos, cada. O Ypiranga vai jogar contra o Floresta em Fortaleza, o CSA contra o Botafogo em Maceió, o Confiança contra a Aparecidense em Aparecida de Goiânia, e o São Bernardo contra o Amazônia em São Bernardo.

Esta rodada vai definir mais claramente as candidaturas à classificação e a disputa contra rebaixamento. Por isso, jogos tensos e emoções multiplicadas.

Obrigações e conveniências para o Leão

Para o Leão Azul eliminar de vez a hipótese de rebaixamento, um empate com o Manaus já vai pesar como vitória. Para a perspectiva de classificação, é vencer ou vencer. E além dessa obrigação, também a conveniência de fracasso dos times que o distanciam do G8, inclusive o rival Paysandu.

O Manaus aposta no espírito de superação. O time se preparou para impor bravura em campo. O Remo precisa ter a mesma bravura, mas já vem mostrando desempenho tático num nível bem acima do adversário. Se o time paraense jogar com a mesma imposição física do Manaus e o mesmo rendimento técnico-tático dos últimos jogos, terá larga possibilidade de vitória.

BAIXINHAS

* Federação Brasileira dos Técnicos de Futebol programou para Belém o seu próximo curso de treinador. Será de 2 a 4 de novembro, com Wagner Mancini, Joel Santana e Hélio dos Anjos entre os palestrantes.

* Rildo Ramos, que já dirigiu alguns clubes da região, foi eleito vice-presidente da Federação dos Técnicos. O novo presidente é Wagner Mancini, que até o início desta semana trabalhava no América Mineiro.

* Dados levantados pelo pesquisador Jorginho Neves: 31 jogos Paysandu x Náutico. 10 vitórias do Papão, 9 do Timbu e 12 empates. 9 jogos Manaus x Remo. 4 vitórias do Leão, 2 do Gavião e 3 empates.

* Thiaguinho passa a ser opção no banco do Remo. Por ser velocista, o atacante recem-contratado pode ser uma arma decisiva em contra-ataques, caso o adversário precise se atirar ao ataque.

* Ronaldo Mendes é a cara nova do Paysandu, também como opção no banco. Ao ser encaixado no elenco, o meia deu segurança ao clube para demissão de Fernando Gabriel, que vinha sendo peça improdutiva.

* Curuzu vai pulsar na tarde deste domingo, Dia dos Pais, para Paysandu x Náutico. A dupla Hélio dos Anjos (pai, técnico) e Guilherme dos Anjos (filho, auxiliar-técnico) vai centralizar as atenções e felicitações pela data.

* Está generalizada no futebol brasileiro a prática de técnicos auxiliados por filhos, irmãos e até sobrinhos. Há casos também na Europa, como o italiano Carlos Ancelloti no Real Madrid, em dobradinha com o filho Davide. Ancelloti já anunciado pela CBF como futuro técnico da Seleção Brasileira.