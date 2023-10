Papão passa a usar o valor da nova vitrine

O Paysandu já planejava uma investida para comprar parte dos direitos econômicos de Mário Sérgio. Agora, com a vitrine da Série B, o clube passa a ser muito mais interessante como parceiro dos investidores e a ter maiores possibilidades de êxito na negociação. Mário Sérgio, 28 anos, 46 gols em jogos oficiais nas duas últimas temporadas, é um atleta com ótimas perspectivas de mercado.

Mário Sérgio vale muito a pena como investimento e como artilheiro para uma Série B. E além de ser uma solução em campo, nunca foi problema fora. Sempre teve conduta simples e profissional.

Papão e Leão, 5 x 5 em acessos

O Paysandu havia subido em 1991, 2001, 2012, 2014 e agora tem o quinto acesso no campeonato, em 2023. Assim, igualou-se ao Remo, que subiu em 1989, 1992, 2005, 2015 e 2020. Há, porém, acentuadas diferenças. O Papão conquistou dois acessos à Série A e três à Série B, tendo dois títulos da Série B. O Leão obteve um acesso à Série A, três à Série B e um à Série C, tendo um título da Série C.

O Remo chegou a festejar um outro acesso em 2000, à Série A, na Copa João Havelange, com ampla divulgação na grande mídia nacional. Mas a CBF “virou a mesa” e expurgou o Leão na marra.

O Remo subiu cinco vezes: 1989, 1993, 2005, 2015 e 2020. Sofreu cinco rebaixamentos: 1994, 2004, 2007, 2008 e 2021. O Leão tem apenas um título nacional: Série C de 2005.

BAIXINHAS

* Além dos dez acessos do futebol profissional paraense com a dupla Re-Pa, outros três (com títulos nacionais) foram com a Tuna, em 1985 à Série A, e em 1992 à Série B, e com o São Raimundo em 2009 à Série C.

* A cada ano as decisões de acesso tem uma questão jurídica, que geralmente só serve para desvio de atenção ou “coitadismo” do acusador. Desta vez é o Volta Redonda, que faz investida jurídica por anulação do jogo de sábado, contra o Paysandu.

* Álisson, zagueiro/volante reserva do Amazonas, ou Alex Ruan, lateral/meia do Brusque? Um desses dois paranaenses vai ser campeão da Série C. Álisson, natural de Pitimandeua/Inhangapi, é fruto do Castanhal. Alex Ruan, de Belém, é fruto do Remo. Surgiu no time azulino que brilhou na Copa do Brasil sub-20 de 2013.

* Japiim em campo, hoje, com uma base sub-20 no amistoso contra o Paysandu. Entre os talentos do Castanhal para esse amistoso e para a Copa SP está o meia Kauã, cujo estilo de jogo lembra muito o craque Giovanni, fruto da Tuna que chegou à Seleção Brasileira.

* O amistoso vai ser também de despedida para jogadores que o Paysandu vai liberar por opção própria e para quem não fechar negócio de renovação. A maioria vai vestir a camisa alviceleste pela última vez na noite de hoje.

* Cláusula no contrato, que previa renovação automática em caso de acesso, já vincula Robinho ao Paysandu para a Série B 2024. É o maior salário já pago no futebol paraense, mas que se pagou folgadamente.

* Sexta-feira, último dia para sócios do Remo se colocarem aptos para votar no dia 12 de novembro. A data vai fechar também o prazo para inscrição das chapas. O passo seguinte será a homologação das candidaturas pela Comissão Eleitoral.