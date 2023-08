Papão no quadrangular dos arrojados

Volta Redonda, melhor ataque do campeonato com 33 gols, enquanto o Botafogo tem 25 e o Amazonas 23. E todos tomaram um gol por jogo, em média. Os números mostram três times arrojados (ofensivos, mas vulneráveis), adversários do Paysandu no quadrangular do acesso.

O Papão tem que ser visto por duas leituras. No geral, uma artilharia um pouquinho abaixo da média dos oito classificados (21 gols) e o mais vazado deles (26 gols), além de único com saldo negativo. No recorte da "era" Hélio dos Anjos, um time pujante, com os melhores números das últimas nove rodadas, em plena mobilização e entusiasmo. Isso faz do Papão um time tão arrojado quanto os seus concorrentes.

Remo avalia antecipação das eleições

Se cumprir a data estatutária do segundo sábado de novembro para as eleições, o Remo vai perder tempo e oportunidades no mercado para contratações, podendo inviabilizar até mesmo a volta de Ricardo Catalá. O alerta feito pelo próprio técnico teve efeito.

Consultados pela coluna, o presidente do Conselho Deliberativo, Milton Campos, disse que vê "possibilidade grande, porém dentro das regras estatutárias", e o presidente da Assembleia Geral, Daniel Lavareda, disse que é favorável e que espera ser provocado pelo CONDEL para tomar providências.

BAIXINHAS

* Enquanto a situação espera pela confirmação de Antônio Carlos Teixeira, a oposição já tem duas candidaturas declaradas: Marco Antônio Pina, o "Magnata", e Jader Gardeline, à sucessão de Fábio Bentes na presidência do Leão Azul.

* Sobre ser ou não ser candidato à presidência do Remo, Antônio Carlos Teixeira disse à coluna que considera a possibilidade, mas só vai anunciar sua decisão dentro dos próximos dias. Milton Campos seria um dos vices.

* Disputa pela acesso à Série B tem três clubes do sul (Operário, Brusque e São José), dois do sudeste (Volta Redonda e São Bernardo), dois do norte (Paysandu e Amazonas) e um único nordestino (Botafogo/PB).

* Do grupo do Papão, quem contratou quem, nos últimos dias? O Amazonas se reforçou com o lateral esquerdo Patrick, também ex-Vitória; volante Ítalo, ex-Nacional; atacante Igor Bolt, cedido pelo Resende/RJ.

* O Botafogo recebeu três do Retrô/PE: meia-atacante Radsley e os atacantes Giva e Luisinho. Outro recem-contrato é o atacante Kiko, ex-Nacional-A. Antes, o Bota havia contrato o ex-bicolor Pipico.

* No Volta Redonda são duas as caras novas: lateral esquerdo Isaac Bryan, ex-Aymorés-MG, e o meia Gabriel Bonet, ex-Andraus-PR. O Papão tem o meia Alencar, ex-Retrô; e dois cedidos pelo Maringá: o zagueiro Wesley e o atacante Mirandinha.

* Paysandu e elenco negociando premiação pelo acesso. Para a meta principal já houve acordo. Agora as tratativas são para submetas, como assistências e gols, por exemplo.

* Boa distribuição de jogadas e dinâmica de jogo, virtudes marcantes do volante Henrique, 21 anos, do Remo. O menino fechou como destaque positivo, enquanto Paulinho Curuá saiu em débito pela péssima conduta ao agredir um adversário e ser expulso. Deve sofrer pena pesada.