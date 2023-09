Papão, mais seis pontos para o acesso

Com 12 pontos a disputar, o Paysandu precisa de mais seis (talvez cinco) para o acesso à Série B, mesma conta do Volta Redonda. O jogo do próximo domingo, contra o Botafogo/PB, com o Mangueirão lotado, pode significar um passo largo. Até porque o Papão ainda receberá o Amazonas, que, provavelmente, já virá eliminado, na quinta rodada.

A vitória sobre o Amazonas foi bem mais que uma compensação pelo mau começo no quadrangular, no empate com o Volta Redonda. Em Manaus, o Papão pode ter alavancado a impulsão para a sua maior conquista na temporada, tal como impulsionou na primeira fase para a classificação. Mas é importante manter a razão e reconhecer que o time não vem bem no despenho. Está fazendo resultados na bravura. Isso resolve, mas nem sempre.

O dia de uma seleção fake em Belém

Samuel; Paulo Verdan, Belterra, Chico Monte Alegre, Ney; Zé Augusto, Edgar, Mazinho, Bebeto (Luis Carlos); Ageu (Thiago) e Edil. Técnico: Luiz Paulo. Essa seleção, com atletas de Remo, Paysandu e Tuna, jogou com o uniforme da Seleção Brasileira contra a Bulgária de Stoichkov e companhia. Foi em 1990, no Mangueirão, dias depois de a Bulgária ter sido derrotada pelo Brasil (2 x 1) em Campinas.

O amistoso terminou 1 x 1. Mazinho fez o gol da seleção fake (verde e amarela do Pará). Foi uma resposta da Federação Paraense à CBF, que prometido Brasil x Romênia em Belém, mas levou o jogo para Londrina.

BAIXINHAS



* O jogo da resposta, Pará x Bulgária, cuja renda cobriu apenas um terço das despesas, ocorreu em maio de 1990. Seis meses depois, a CBF contemplou Belém com a Seleção Brasileira em jogo contra o Chile. Empate em 0 x 0.

* A notícia que os situacionistas do Leão esperavam: Antônio Carlos Teixeira confirma a pré-candidatura à presidência do Remo. Agora é só uma questão de formalidades para anúncio da chapa. Além de Teixeira, o oposicionista Marco Antônio "Magnata" é pré-candidato declarado. Eleições azulinas no dia 11 de novembro.

* Tudo indica que o Paysandu quebra folgadamente, domingo, o recorde de público da Série C, que é de 31.231 pagantes. A marca é do jogo Remo x Figueirense, também no Mangueirão. O clima do jogo Paysandu x Botafogo dá certeza de casa cheia.

* O Mangueirão foi banhado de elogios pela sua beleza, no jogo da Seleção. Mas o funcionamento interno, de bares e lanchonetes, deixou margem para muitas queixas com longas filas para comprar e outras para receber o produto. Isso tem que ser corrigido.

* Vinícius Kanu, do Remo, divide a artilharia da Copa do Brasil sub 20 com Isac do Fluminense e Emerson do Athletico Paranaense. Quatro gols, cada. Kayke e Pedrinho do Corinthians, ambos do Corinthians, têm três.

* 1° Amazon Cup de Futebol de Base levou 40 times (inclusive do Amapá), cerca de 1.200 atletas, um total de quatro mil pessoas ao CT do Castanhal, em quatro dias de competição. O Paysandu foi campeão de sub 11 e sub 15, e a Tuna de sub 13.

* Mais de 30 garotos foram selecionados para testes nos diversos clubes que enviaram observadores: Fluminense, Internacional, Bahia, Fortaleza, Santos, Coritiba, Atlético Mineiro e alguns clubes paraenses. Em 2024, ano do centenário do Japiim, a 2a edição do Amazon Cup, mais incrementada.