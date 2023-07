Papão já atingiu a meta fundamental

Para um clube grandioso que há menos de um mês tinha dias muito tensos no campeonato, é significativo destacar que o Paysandu já eliminou a hipótese de rebaixamento. Toda a energia bicolor está voltada para classificação, já com posição no G8.

O Papão já torrou muito dinheiro este ano em erros primários de gestão, mas pode ajustar as contas se conquistar o acesso à Série B. Então, que a questão fique para depois. Agora é hora de aproveitar a maré favorável e avançar. Está sobrando confiança, mas não pode faltar humildade. O Paysandu está numa concorrência muito acirrada e não pode depender de saldo de gols (está com -7) para eventual desempate. Alerta sempre!

Remo vai ferver ou pegar fogo

Evitando o rebaixamento, o Remo já ferve nas eleições que estão chegando. Caindo, pega fogo! Ao fechar a campanha na Série C, o clube terá um vida de bastidores, com alta combustão para a disputa eleitoral.

O grupo do presidente Fábio Bentes se esforçou por filigrana jurídica para viabilizar mais um mandato, mas FB perdeu força. Deve surgir outra candidatura da situação, enquanto a oposição assanha-se sob a liderança de Marco Antônio Pina, o "Magnata".

Pelo insucesso na Série C e pelo vazio de três ou quatro meses na temporada, o Remo 2024 deve vir com renovação acima de 80% no elenco.

BAIXINHAS

* Ypiranga, adversário do Remo, teve uma queda acentuada na campanha e trocou de técnico. Com Jerson Testoni, o time está reagindo. Goleou o Pouso Alegre e empatou com o Amazonas. Time muito aceso para o confronto com o Leão Azul.

* No América, Dado Cavalcanti conseguiu empates com o Altos em Teresina e com o São Bernardo em SB. O time potiguar está muito pressionado, mas animado pelos sinais de evolução.

* Retrospecto. Dados levantados pelo pesquisador Jorginho Neves mostram duas vitórias do Ypiranga, dois empates e uma vitória do Remo. Sobre América x Paysandu, seis vitórias do Papão, duas do Mecão e quatro empates.

* Maranhão x Tuna. Oito vitórias do time paraense, cinco do time maranhense e cinco empates. Águia x Atlético Cearense será duelo inédito.

* Hélio dos Anjos não poupa elogios ao garoto Roger, atacante de 20 anos com oito jogos parciais no time profissional. O técnico vê potencial para sucesso também no meia Juninho, 24 anos, e no atacante Gabriel Furtado, 21, mas não de imediato. Três pratas da casa.

* Paulo Rangel na Tuna: 56 jogos e 30 gols. Ele está na quarta posição da artilharia da Série D, com sete gols, abaixo de Pablo Tomaz (11 gols, Operário/MS), do ex-remista Eron (11 gols, Caxias/RS) e do ex-bicolor Marcelo Toscano (9 gols, Portuguesa-RJ).

* Na Série C, Mário Sérgio (Paysandu) tem seis gols. Está empatado com Douglas Skilo e Italo (Volta Redonda), abaixo de Sassá (13 gols, Amazonas), Erick (9 gols, Ypiranga) e Silas (8 gols, São José).