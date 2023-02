Papão: feijão com arroz no jantar

O Tapajós exigiu mais que o Itupiranga e o Paysandu teve rendimento abaixo do que jogou na estreia. Assim mesmo, o time bicolor venceu e fez a festa da torcida na Curuzu.

Os pecados do Papão apareceram nas funções sem bola. O time foi lento na recomposição das linhas de marcação e permitiu que o adversário assustasse em algumas ocasiões. O fato é que o Paysandu jogou o bastante para vencer (2 x 0), mas não para convencer. E o jogo ficou marcado por um lance vergonhoso de Douglas Lima, do Boto. Ele conseguiu tirar a bola de Thiago Coelho e, com o gol livre, conseguiu bater pra fora. Incrível!

Leão derruba dois monstros

Falta um mês para algo muito sonhado pelos remistas: a quitação da dívida trabalhista que por cinco décadas foi pesadelo, implicou na perda da sede campestre, chegou a R$ 15 milhões, quase levou outros patrimônios do clube a leilão. Junto com essa, outra glória é festejada pelo Remo: o acordo para pagamento de uma dívida na Justiça Cível que já passava dos R$ 5 milhões e vai morrer em R$ 500 mil, 20 parcelas mensais de R$ 25 mil. É o Leão derrubando dois monstros!

Na sessão do Conselho Deliberativo na última segunda-feira o núcleo jurídico do Remo foi muito elogiado por resolver a questão. Essa dívida, que começou num empréstimo de R$ 60 mil junto a uma factoring, há quase duas décadas, se agigantou em juros e quase resultou em leilão da sede social. Agora é só cumprir o pagamento para completar o alívio.

BAIXINHAS

* Ao zerar a dívida trabalhista e viabilizar o pagamento de outro débito pertubador, o Remo dá sinal definitivo de que, nos últimos sete anos, vem mesmo entrando nos eixos. É como se curar de câncer e avançar para melhoria na qualidade de vida. A torcida espera reflexo no futebol.

* Paysandu criando expectativas de dar um salto de gestão na parceria firmada com a empresa Alvarez & Marsal, famosa no mercado internacional por êxitos no gerenciamento de recuperação e melhoria de desempenho de várias empresas. O tempo tem muito a dizer sobre essa empreitada!

* Contratação do volante Rithelly divide opiniões no Paysandu. É um jogador de inegável talento, mas que tem jogado pouco nos últimos anos, por causa de lesões. Em 2017, último ano de sucesso dele, fez 57 jogos pelo Sport. Desde então, em seis clubes ele só fez 47 jogos, dos quais só 18 completos.

* Como a nova lesão muscular é grau um, Leonan deve voltar logo a jogar. Uma semana para a recuperação! Assim mesmo, é intrigante a situação do lateral azulino, ainda amparado pelo crédito que construiu em 2022, principalmente pelo gol do título estadual.

* A rodada, hoje: 15:30h, Cametá x Itupiranga, Castanhal x São Francisco, Caeté x Independente; 20 horas, Águia x Remo. Amanhã: 15:30h, Bragantino x Tuna.

* Futebol, enquanto mercado, estará sempre sujeito a ajustes de interesses. Quem está bem, trata de defender o seu quinhão. Isso explica o movimento pela redução para três clubes nos rebaixamentos e acessos no campeonato brasileiro. Hoje, ruim para Remo e Paysandu, que estão na vala da Série C.