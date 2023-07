Papão em vantagem nos Re-Pas da temporada

No primeiro Re-Pa, que reabriu o Mangueirão, o Remo fez valer o seu melhor momento e venceu por 1 x 0. No confronto seguinte, superação e virada bicolor: 2 x 1. No terceiro, Papão novamente: 1 x 0. O quarto Re-Pa deverá ser o último e o mais importante da temporada. Afinal, havendo vencedor, deve determinar quem briga por classificação na Série C e quem luta contra rebaixamento à Série D.

Re-Pa sempre terá clima de decisão, mesmo que seja amistoso. Esse, com os dois rivais no purgatório, já virou caminho para a salvação. A fé vai ajudar, mas a atitude é que vai decidir.

Retrospecto no novo Mangueirão

Em sete jogos no novo Mangueirão, o Paysandu tem quatro derrotas. Perdeu para Remo, Fluminense, Águia e Goiás. Ganhou duas vezes do Remo e uma da Tuna. O Remo também tem sete jogos no novo Mangueirão: vitórias sobre Paysandu, Corinthians e Caeté, empate com o Figueirense, duas derrotas para o Paysandu e uma para o Botafogo/PB.

O retrospecto está colocado apenas como informação, ou melhor, como tradução da irregularidade de rendimento dos dois times, com façanhas e vexames, como tem ocorrido também nos seus próprios estádios. De Leão e Papão, este ano, tudo se espera. E o Re-Pa passa exatamente essa expectativa: um jogo aberto a todas as possibilidades.

BAIXINHAS

* Mário Sérgio, do Paysandu, com os seus 18 gols, é o 10° do ranking 2023 da artilharia no país. A produtividade de gols de Mário Sérgio tem caído por circunstâncias do time, mas, comprovadamente, é um goleador implacável.

* Dos atacantes do Remo, a rigor, só Pedro Vitor está na plenitude. Pleno na autoconfiança, no potencial físico, no potencial técnico, no astral... Muriqui está acusando desgaste, Fabinho só tem lampejos, Élton e Vitor Leque estão em déficit físico, Jean Silva em baixa emocional e Ronald recomeçando. Rodriguinho é mais composição tática do que atacante.

* Dazn vai ter no Re-Pa a sua audiência máxima em toda a Série C. É o confronto dos dois principais motores de audiência do campeonato, que, no entanto, são remunerados em igualdade com todos os outros.

* O regulamento da Série C admite inscrição de novos atletas até 4 de agosto. Depois, cada clube ainda poderá fazer mais oito inscrições com substituição, até 25 de agosto.

* Atletas que vão experimentar o Re-Pa pela primeira vez: bicolores Matheus Nogueira, Paulão, Jacy Maranhão, Robinho, Nicolas Careca e Gustavo Custódio; azulinos Evandro, Elton, Vitor Leque, Kevin, além do técnico Ricardo Catalá.

* Orlando Ruffeil, Manoel Ayan e Eduardo Souza, os três torcedores que dormiram no Mangueirão no dia 25 de março de 1978, véspera do primeiro Re-Pa no estádio estadual.

* A missão deles era, ao amanhecer do dia do clássico, já posicionar faixas de torcidas organizadas para garantir ao Leão o lado preferido nas arquibancadas, depois de orientações conflitantes de emissoras de Rádio e grande polêmica sobre o assunto. Deu certo, pra sempre!

* Vinícius Gonçalves Dias Araújo será o árbitro do Re-Pa. Trio de arbitragem todo de São Paulo para o clássico paraense.